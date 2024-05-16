義美草莓霜淇淋聖代買一送一！牛奶冰棒8折　週年慶17門市大放送

我是廣告 請繼續往下閱讀
◾️限時加碼「買一送一」
5月17日至5月19日：草莓牛奶霜淇淋聖代「買一送一」
5月20日至5月22日：I-Mei Premium台灣牛奶餅「買一送一」
提醒大家，會員不再享95折；部份門市無販售現煮咖啡及霜淇淋，依各門市現場販售為主。
◾️5月17日至5月22日精選好康商品優惠
指定「生機真甘純果乾系列」單件95折、任二件85折
指定「生醫乳清蛋白飲盒裝系列」任二件8折
指定「純豬肉鬆175g系列(原味/海苔芝麻)」第二件6折
指定「高媽媽廚房系列」單件85折
指定「生醫益生菌系列」單件85折
指定「堅果系列」單件85折
指定「盒裝牛奶冰棒系列」單件8折
提醒大家，兩件優惠活動限同系列、同價位商品；優惠品項以活動DM為主。
◾️義美自製品「全館88折」！會員再享95折
5月23日至5月26日期間，義美自製品「全館88折」，更大方的是，會員還享有95折優惠！提醒大家，如商品優惠價已低於88折，則以優惠價計算；依各門市現場販售為主。
◾️義美5月聯合週年慶17間指定門市：
蘭雅、吉林、木新、龍江、內湖成功、六張犁、南門、國慶、土城、林口、桃園、南崁觀光工廠、大湳、豐原、美村南、高雄苓雅、高雄十全門市，共17間指定門市聯合週年慶，所有優惠僅以現售為主。
📌麥當勞「蛋捲冰淇淋買一送一」2024最新優惠券！免費送薯餅、炸雞
麥當勞APP全球版本週上架2024最新優惠券，即日起至5月19日，單點「蛋捲冰淇淋買一送一」！早餐單點火腿蛋堡「免費送薯餅」，買帕瑪森主廚雞腿堡套餐「現折10元」，晚餐18:00-21:00限定，「麥香雞＋中薯＋38元飲料」特價99元（原價110元）、「麥香魚＋中薯＋38元飲料」特價99元（原價114元），最多現省15元。
還有得來速限定，買10塊原味或辣味麥克雞塊套餐都能「免費送麥脆雞腿乙塊(原味)」，2024最新7大優惠券本週划算吃好康。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。