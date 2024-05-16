被甜點耽誤的壽司郎「秒殺神品」回歸！藏壽司「大份量鮭魚」迎戰
迴轉壽司新菜上市又開戰！被甜點耽誤的壽司郎「秒殺神品」回歸，去年首度引進、默默賣爆的長崎名物「奶昔冰沙」，等了一年總算又上架；「九州x北海道海味祭」登場，爽吃初登場明太子&炙燒鱈魚子、九州產生鯖魚、北海道產岩魚等好料，期間限定全品項升級「赤醋飯」不加價。藏壽司則祭出「大份量鮭魚」迎戰，歡慶「藏壽司楠梓藍田路店」開幕，還連續14天9折優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
📌壽司郎九州x北海道新菜開吃！秒殺神品「奶昔冰沙」回歸
去年首度引進日本壽司郎才有的「奶昔冰沙」，遵循長崎百年名物作法並改良成輕盈口感，以雞蛋、牛奶及煉乳打造「用吃的奶昔」，香醇冰沙口感的「奶昔冰沙」大受歡迎，出乎業者意料、不到一週就提前完售。等了一年，被甜點耽誤的壽司郎，總算讓「奶昔冰沙」、及初登場的「北海道雪白起司蛋糕」一起開吃。
5月15日至6月2日「九州x北海道海味祭」必吃二大名物「明太子&炙燒鱈魚子」，還有九州產生鯖魚、北海道產岩魚等都是第一次開賣；「九州產紅魽」使用日本頂級AKABANA紅魽、「九州產炙烤半生鮪魚」特選清爽無油的幼魚，還有老饕才懂吃的「北海道產白子天婦羅」，澎湃漁獲產地直送別錯過。
而且壽司郎竟然期間限定，開吃以熟成酒粕製造、擁有獨特醇厚香氣的「赤醋飯」！吃得到溫潤酸味的「赤醋飯」，能更突顯食材的鮮美甘甜、提升魚脂油香滋味，壽司郎海味祭期間全品項都升級使用「赤醋飯」不加價，實在太寵客。不少鐵粉擔心「吃完酒測會過嗎？」業者也貼心解釋「赤醋飯沒有酒精成分～可以安心開車車！」已超過2000人讚聲要朝聖。
📌藏壽司「大份量鮭魚」迎戰
藏壽司將於5月28日起推出「鮭魚滿溢祭」期間限定只吃7天，包括豪華生鮭魚三貫、滿溢魚卵生鮭魚及鹽味生鮭魚海苔包等澎湃品項，還大手筆上架數量限定的螃蟹壽司「豪華螃蟹甲羅」，是迴轉壽司台上難得一見的霸氣美味。
歡慶千坪土藏屋造型的「藏壽司楠梓藍田路店」5月21日試營運、5月28日盛大開幕，連續14天完成社群指定任務，就能爽吃「9折優惠」到6月3日；還將加碼贈送聯名BT21 Jelly Candy資料夾多款。