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金塊從谷底到聽牌！一哥Jokic功不可沒　主帥：這就是為何他是MVP

▲NBA丹佛金塊當家球星Nikola Jokic昨(15)日比賽，全場攻下40分7籃板13助攻，且沒有發生任何失誤，完全主宰比賽，也讓主帥對於他的表現讚不絕口。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA丹佛金塊當家球星Nikola Jokic昨(15)日比賽，全場攻下40分7籃板13助攻，且沒有發生任何失誤，完全主宰比賽，也讓主帥對於他的表現讚不絕口。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃季後賽西區次輪系列賽，丹佛金塊昨（15）日在和明尼蘇達灰狼的第五戰比賽中，當家球星Nikola Jokic全場砍下40分並傳出13次助攻，同時完全沒有發生失誤，幫助金塊最終以112:97擊敗灰狼，系列賽2連敗後迅速調整，反倒拿下3連勝取得聽牌優勢。而賽後金塊主帥Michael Malone則是給予Jokic高度讚賞，並表示：「這就是為什麼他是MVP。」

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Jokic鬼神數據  史上排第二位

Nikola Jokic昨（15）日比賽中，出戰約41分鐘，共22投15中，得到40分7籃板13助攻且沒有發生任何失誤，這一誇張數據也讓Jokic成為自「控球之神」Chris Paul後，NBA史上第二位拿下40分、10助攻以上，且0次失誤的球員。

賽後，金塊隊總教練Michael Malone，也談到了Jokic本場比賽的發揮，他說：「Jokic為我們做了一切的事情，看他在場上的表現非常有趣。我們在0:2落後的情況下，官方隨後宣布他成功當選本季MVP，此後他向所有人證明了，為什麼他是這項運動中最優秀的球員之一。」

▲Nikola Jokic全場22投15中，轟下全場最高40分，並外帶13次助攻與7籃板，帶領金塊以112:97戰勝灰狼，金塊在前2戰輸球後連贏3場，將系列賽反超至3勝2敗取得聽牌優勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic全場22投15中，轟下全場最高40分，並外帶13次助攻與7籃板，帶領金塊以112:97戰勝灰狼，金塊在前2戰輸球後連贏3場，將系列賽反超至3勝2敗取得聽牌優勢。（圖／美聯社／達志影像）

金塊主帥稱讚子弟兵  過去3場打得像冠軍

至於談到金塊隊為何能夠如此鎮定，Malone則表示：「我認為這源自於球隊所擁有的經驗，我們必須經歷落後、輸球，才能到達我們去年的水準。我覺得過去的3場比賽下來，我們打得就像冠軍球隊一樣。」

金塊控衛Jamal Murray賽後也大力稱讚Jokic的表現，他說：「太不可思議了！看看Jokic是拆解比賽和閱讀比賽的方式、看看他是如何帶領隊友的。他今天在主場球迷面前領取了MVP獎盃，我猜這多少激勵了他，主場的氣氛非常熱烈，我們都能夠感受到那股能量。」

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