金塊從谷底到聽牌！一哥Jokic功不可沒　主帥：這就是為何他是MVP

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Nikola Jokic昨（15）日比賽中，出戰約41分鐘，共22投15中，得到40分7籃板13助攻且沒有發生任何失誤，這一誇張數據也讓Jokic成為自「控球之神」Chris Paul後，NBA史上第二位拿下40分、10助攻以上，且0次失誤的球員。
賽後，金塊隊總教練Michael Malone，也談到了Jokic本場比賽的發揮，他說：「Jokic為我們做了一切的事情，看他在場上的表現非常有趣。我們在0:2落後的情況下，官方隨後宣布他成功當選本季MVP，此後他向所有人證明了，為什麼他是這項運動中最優秀的球員之一。」
金塊主帥稱讚子弟兵 過去3場打得像冠軍
至於談到金塊隊為何能夠如此鎮定，Malone則表示：「我認為這源自於球隊所擁有的經驗，我們必須經歷落後、輸球，才能到達我們去年的水準。我覺得過去的3場比賽下來，我們打得就像冠軍球隊一樣。」
金塊控衛Jamal Murray賽後也大力稱讚Jokic的表現，他說：「太不可思議了！看看Jokic是拆解比賽和閱讀比賽的方式、看看他是如何帶領隊友的。他今天在主場球迷面前領取了MVP獎盃，我猜這多少激勵了他，主場的氣氛非常熱烈，我們都能夠感受到那股能量。」
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