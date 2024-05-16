周曉涵50公斤被要求「再瘦一點」！連發6哭臉曝私訊：情何以堪呀
藝人周曉涵憑著姣好的外貌和168公分、50公斤的魔鬼身材，擄獲許多粉絲的心，也有不少女生都相當羨慕她的好體態。不過，周曉涵近日在社群上公開一張LINE的對話截圖，從圖片中可以看到她被對方要求「再更瘦一些」，讓她無奈回應了6個落淚的表情符號並表示：「情何以堪呀。對於一位內衣代言人來說。」引起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
周曉涵昨（15）日透過Threads發文寫道：「情何以堪呀。對於一位內衣代言人來說。」並公開一張LINE的對話截圖紀錄，從圖片中可以看到，對方向周曉涵表示，其他3位台灣的模特兒都比一般人還要瘦，「我覺得妳這次可能要比之前弄得再更瘦一些。」讓周曉涵看到訊息後，附上5個落淚符號並回應對方：「討厭，太瘦沒胸部餒。」
對方在收到周曉涵的回覆之後，也表明「我明白妳的身材比較屬於豐勻的那種好看」，但為了不讓周曉涵跟其他的模特兒有太多對比，才會提出這樣的要求。周曉涵便回傳了一張嘟嘴貼圖，感覺她對於這情況也相當無奈。
許多網友在看到周曉涵的貼文之後，都紛紛留言表示：「氣死！妳比例超級好的，太瘦根本不好看，到底要多令人身材焦慮」、「蛤？妳哪需要再瘦！是台灣審美觀太變態」、「不可能內衣代言找紙片人吧！像妳一樣的女神不好找唷」、「妳的比例才是最好看的啊...那些超瘦胸部又很大的，看起來才很奇怪」、「拜託不要太瘦這樣會傷害身體」、「妳已經美哭所有人了欸。」
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