大谷翔平被大讚！敲特大轟受矚目　道奇名將：連球員都想買票看他

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大谷翔平昨（15）日在4局上，擊出個人相隔6場比賽以來的全壘打，也是個人本季第12轟，雖然這球擊球初速高達182.5公里，飛行距離則為446英尺（約135.9公尺），是一支特大號的全壘打，但最終小白球落在右外野看台區，並未掉進麥考維灣（McCovey Cove），形成巨人主場特有的「Splash Hit」。
「Splash Hit」是指巨人隊主場甲骨文球場右外野的「麥考維灣」（McCovey Cove），每當全壘打球飛越全壘打牆，掉進麥考維灣後，就會濺起水花，因此得名。
轉播球評高度盛讚大谷 表示連球員都想花錢看他
而負責本場比賽轉播的球評Orel Hershiser，則是對大谷的驚人實力讚嘆不已，同時他還注意到了球員休息區的反應，他說到：「看到休息區球員們的笑容時，你可以看出他們有多麼感到印象深刻。他們看過很多支全壘打，但很少看到這麼大支的全壘打，這讓他們臉上露出了笑容，大谷翔平是一位連職業球員，都會想買票看他打球的選手。」
大谷翔平在賽後也表示：「這次打擊的擊球瞬間以為會飛出去，但最後還是沒有飛出場外，感覺有點遺憾，不過如果之後有機會，我會再努力。」
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