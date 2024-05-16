百元小物變滅蟑神器！她「誤卡排水孔」曝成效驚呆：整月沒見小強
夏天逐漸到來，蚊蟲出現的頻率也跟著大增，其中最不受歡迎的非蟑螂莫屬，偏偏多數人家中都曾見過蟑螂身影。就有一名網友分享，她國中時不小心將「水晶肥皂」滑進排水孔內，沒想到那個月家中的蟑螂數量竟急遽減少，讓她意外發現「水晶肥皂」竟是滅蟑神器，貼文曝光後立即引起廣大討論。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中分享，國中時媽媽買了一顆新的水晶肥皂，但她在洗衣服時不慎手滑，讓肥皂滾進排水孔中，大塊水晶肥皂就這樣卡在水管裡。因為擔心水管堵住，媽媽原本打算用筷子夾出水晶肥皂，無奈卻越卡越深，最後家人決定讓肥皂通過水流自行融化。
原PO透露，經過一個月之後，水晶肥皂終於完全化掉，神奇的是，那個月家中蟑螂的數量明顯減少許多，讓她意外發現水晶肥皂的另類功用。貼文曝光後，不少人網友驚呼「你發現了很了不起的用途」、「差一點衝去買肥皂塞排水管」。
事實上，曾有人分享「之前有個網友教把水晶肥皂切碎碎的，放在蟑螂會出沒的角落，牠們會吃，吃過的會死掉，不知道是不是有效果。」有專業人士解釋，水晶肥皂之所以滅蟑有效，是因為蟑螂吃下肥皂後，腹部油脂會被洗掉而導致死亡。
不只水晶肥皂，舉凡洗碗精、洗衣精、洗髮乳、沐浴乳等所有界面活性劑，都可以有效清除蟑螂，只要將稀釋過後倒在水管周圍，或是將肥皂切碎，放在蟑螂經常出沒的角落，蟑螂就會不敢靠近，自然達到防蟑的效果。