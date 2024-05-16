新青安貸款成炒房幫兇？財部稱代罪羔羊　承諾加強審核及勾稽

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財政部次長阮清華表示，新安青貸款從去年8月上路至今，目前有4.4萬餘戶，推新青安貸款也是朝野共識，但貸款也有條件限制，必須旗下沒有房子，且要自住。黃珊珊則強調，不希望新青安貸款成為炒房幫兇，現在行政院推出的政策工具，不同部門提出的政策相互拉扯，住宅價格不斷上漲，新安青貸款即便限制自住，要如何確定是自住？
對此，阮清華說，貸款的公股行庫在審查時，要根據相關授信原則，除確定名下是不是只有1戶，也希望到現場看是不是自住，如果發現有違法，會追回相關補貼，只是至今還沒發現有違法情事的案例，
黃珊珊則指出，現在有人利用年輕人、無殻蝸牛當人頭戶，自己做包租公，申貸新青安貸款，享受低利房貸，出租賺取高收益，甚至還申請租金補貼及綜所稅列舉租金扣除額，阮清華則強調，新青安貸款是代罪羔羊，占比其實很小，可是黃珊珊認為，這會造成房市預期心理，低利優惠房貸，導致房子變搶手，就會被利用來炒房，希望新青安不要成為炒房幫兇。
阮清華也贊同立委的意見，並表示會請公股行庫加強貸款管理。不過，黃珊珊進一步要求進行租金補貼及綜所稅租金申報的勾稽，並把這列入新青安貸款的標準作業流程中。對此，阮清華也承諾「我們一定會來做」。