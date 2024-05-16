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南宮珉拿百想視帝「特地謝謝台灣觀眾」！打敗金秀賢心情曝光

▲南宮珉今年憑藉《戀人》打敗《淚之女王》金秀賢、《Moving異能》柳承龍，獲得「第60屆百想藝術大賞」最佳男主角獎座。（圖／南宮珉IG）
▲南宮珉今年憑藉《戀人》打敗《淚之女王》金秀賢、《Moving異能》柳承龍，獲得「第60屆百想藝術大賞」最佳男主角獎座。（圖／南宮珉IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星南宮珉今年憑藉古裝愛情劇《戀人》打敗《淚之女王》金秀賢、《Moving異能》柳承龍2位大咖，拿下「第60屆百想藝術大賞」最佳男主角殊榮，即使戲劇播畢，他與女主角安恩真仍親民接受台灣訪問，問及入圍4次終於獲封視帝心情以及如何展示獎盃，南宮珉表示：「我會好好珍藏在公司辦公室裡，這是在許多人的幫助下得到的獎項，因此我希望能夠以感激之情展現更好的樣貌。」

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▲南宮珉憑藉《戀人》打敗《淚之女王》金秀賢跟《Moving 異能》柳承龍，成為今年「百想藝術大賞」視帝。（圖／翻攝PRIZM）
▲▼柳演錫（下圖左起）、柳承龍、金秀賢、南宮珉、任時完是今年「百想藝術大賞」電視部門的最佳男主角入圍者，最後由南宮珉拿下視帝。（圖／翻攝PRIZM）
▲柳演錫（左起）、柳承龍、金秀賢、南宮珉、任時完是今年「百想藝術大賞」電視部門的視帝入圍者。（圖／翻攝PRIZM）
 
南宮珉當時上台領獎時，他的「螢幕情侶」安恩真也很激動，她深情看著台上的南宮珉發表感言。事實上，南宮珉曾入圍「百想藝術大賞」最佳男主角3次，今年是4度入圍，結果碰上強勁對手金秀賢、柳承龍，他原以為這次又會「槓龜」，沒想到竟成功封視帝，他幽默表示：「之前來到這裡，觀禮完就走了，今天可以上台，心情滿好的！」下台前他笑得非常燦爛，看得出來落獎3次終於拿獎的好心情。

《戀人》深受台灣觀眾喜愛，南宮珉對此表達感謝：「台灣的觀眾大家好，我是演員南宮珉。去年一年，我好像只記得努力的拍戲。非常感謝遙遠的台灣觀眾們給予我的厚愛。我作為演員，會為大家呈現更好的作品的，請大家多多支持，謝謝。」 

安恩真也問候台灣觀眾：「喜歡《戀人》的台灣觀眾朋友們大家好，很高興見到你們。感謝大家收看並支持我們的作品《戀人》，我將會以更好面貌跟大家見面的，謝謝！」她雖然沒來過台灣，但表示一直很想去，「有機會的話我一定會去拜訪的」。

南宮珉得知在台灣被封為「救視主」後，他不好意思表示：「雖然有點害羞，但我沒有為了收視率而拍戲，而是想要努力做出優秀且精心製作的作品。我認為這都歸功於觀眾朋友們大大的支持，我們才能獲得良好的成績。」

▲南宮珉（右）跟安恩真是《戀人》的男女主角，特別在典禮結束後，一起抽空接受台灣訪問。（圖／南宮珉IG）
▲南宮珉（右）跟安恩真是《戀人》的男女主角，特別在典禮結束後，一起抽空接受台灣訪問。（圖／南宮珉IG）
回憶《戀人》拍攝時間長達一年，南宮珉十分難忘動作戲，「我在2021年《黑色太陽》裡使用槍械，而在《戀人》裡幾乎都是使用刀劍的動作戲，由於動作和姿勢都不同，所以事前做了很多練習。」尤其是第6集中，他必須以1人打17人，這場與清兵戰鬥的場景讓他印象最深刻，「在炎熱的夏天穿著厚重的衣服拍攝本來就很辛苦，劇情設定又是在感染天花病的狀態下，非常憤怒的在打仗，不過這一個鏡頭呈現出來的畫面非常好，到現在我還是覺得記憶猶新」。

安恩真認為飾演女主角吉彩後，自己因此變得更成熟，「透過演出吉彩，不只是角色，連我自己也變得更堅強堅定。」只是為了拍攝在瀋陽俘虜市場的動作戲，安恩真一度受傷，「被推來推去的過程中好像有撞傷，到現在右邊肩膀還沒痊癒。我一直在努力治療，希望不要變成痼疾」。

南宮珉感謝安恩真演出《戀人》時的認真表現，「當與對手演員對戲時，其實因為不會拍到自己，所以有時候可以不用那麼認真的演戲，但就算只是拍她的後腦杓，她也會每一次都是又哭又笑的將情感百分之百的展露出來」，讓南宮珉更能投入感情。安恩真也向他表達感謝與支持：「多虧了他的表演，讓角色更有生命力。任何時候我都是支持南宮珉前輩的後輩，因此我期望他永遠健康與幸福。」《戀人》可至Hami Video收看。

▲南宮珉在《戀人》中，曾有1人打17人的橋段，拍攝令他難忘。（圖／Hami Video）
▲南宮珉在《戀人》中，曾有1人打17人的橋段，拍攝令他難忘。（圖／Hami Video）
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