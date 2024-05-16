南宮珉拿百想視帝「特地謝謝台灣觀眾」！打敗金秀賢心情曝光

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《戀人》深受台灣觀眾喜愛，南宮珉對此表達感謝：「台灣的觀眾大家好，我是演員南宮珉。去年一年，我好像只記得努力的拍戲。非常感謝遙遠的台灣觀眾們給予我的厚愛。我作為演員，會為大家呈現更好的作品的，請大家多多支持，謝謝。」
安恩真也問候台灣觀眾：「喜歡《戀人》的台灣觀眾朋友們大家好，很高興見到你們。感謝大家收看並支持我們的作品《戀人》，我將會以更好面貌跟大家見面的，謝謝！」她雖然沒來過台灣，但表示一直很想去，「有機會的話我一定會去拜訪的」。
南宮珉得知在台灣被封為「救視主」後，他不好意思表示：「雖然有點害羞，但我沒有為了收視率而拍戲，而是想要努力做出優秀且精心製作的作品。我認為這都歸功於觀眾朋友們大大的支持，我們才能獲得良好的成績。」
回憶《戀人》拍攝時間長達一年，南宮珉十分難忘動作戲，「我在2021年《黑色太陽》裡使用槍械，而在《戀人》裡幾乎都是使用刀劍的動作戲，由於動作和姿勢都不同，所以事前做了很多練習。」尤其是第6集中，他必須以1人打17人，這場與清兵戰鬥的場景讓他印象最深刻，「在炎熱的夏天穿著厚重的衣服拍攝本來就很辛苦，劇情設定又是在感染天花病的狀態下，非常憤怒的在打仗，不過這一個鏡頭呈現出來的畫面非常好，到現在我還是覺得記憶猶新」。
安恩真認為飾演女主角吉彩後，自己因此變得更成熟，「透過演出吉彩，不只是角色，連我自己也變得更堅強堅定。」只是為了拍攝在瀋陽俘虜市場的動作戲，安恩真一度受傷，「被推來推去的過程中好像有撞傷，到現在右邊肩膀還沒痊癒。我一直在努力治療，希望不要變成痼疾」。
南宮珉感謝安恩真演出《戀人》時的認真表現，「當與對手演員對戲時，其實因為不會拍到自己，所以有時候可以不用那麼認真的演戲，但就算只是拍她的後腦杓，她也會每一次都是又哭又笑的將情感百分之百的展露出來」，讓南宮珉更能投入感情。安恩真也向他表達感謝與支持：「多虧了他的表演，讓角色更有生命力。任何時候我都是支持南宮珉前輩的後輩，因此我期望他永遠健康與幸福。」《戀人》可至Hami Video收看。
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