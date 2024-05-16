黃勇傳、曾子祐「黃金二游搭擋」！開轟開除同天　進職棒命運兩極

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今年20歲的黃勇傳畢業於平鎮高中，同期的知名選手包括：富邦悍將隊黃保羅、樂天桃猿隊陳佳樂、台鋼雄鷹隊伍祐城、曾子祐以及統一獅隊林詔恩、田子杰。
黃勇傳在學生時期就備受關注，曾在2020年入選U18培訓隊，兩年後更是入選U18世界盃代表隊，在該界盃賽打出15打數3安3打點的成績。此外在2022選秀會中以第一指名強勢加盟統一獅隊，簽約金達500萬，另有100萬激勵獎金，在當年選秀會後更被獅隊總教練林岳平讚賞是「高中最好的二壘手」。
曾跟曾子祐組黃金二游 可惜進中職拆夥
在該屆的選手中，黃勇傳與台鋼狀元曾子祐關係密切，兩人從國中到高中都同隊，在學生時期就是「二游最佳拍檔」。當年選秀結果出爐後，昔日好搭檔確定拆夥，黃勇傳在受訪時曾透露：「感到很難過。」
這對搭檔一起進入職棒打拼，一人在昨日敲出生涯首轟，另一人卻遭球團開除，職棒夢碎。在眾多年輕小將選手生涯剛起步之時，黃勇傳因個人財務問題，成為同屆中第一位止步職棒生涯的選手。
據了解，黃勇傳因為債務問題，還曾跟球隊提前要求領簽約金，獅隊也很有誠意，盡力協助，但黃勇傳的財務問題比較棘手，到最後他也失聯，球團只好在多次回傳未到狀況下，依照隊規開除。
黃勇傳小檔案：
綽號：企鵝
出生日期：2004年03月12日（20歲）
身高體重：172公分、83公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：內野手
出生地點：彰化縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名
簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）
職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）
經歷：
彰化縣東山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）
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