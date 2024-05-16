黃勇傳違反內規遭統一獅開除！球團、經紀公司證實「有財務問題」

黃勇傳、曾子祐「黃金二游搭擋」！開轟開除同天　進職棒命運兩極

統一獅未來之星內野手黃勇傳，傳出債務問題，遭球團解約，他過去曾跟曾子祐為平鎮「黃金二游」。（圖／統一獅隊提供）
統一獅未來之星內野手黃勇傳，傳出債務問題，遭球團解約，他過去曾跟曾子祐為平鎮「黃金二游」。（圖／統一獅隊提供）

實習記者掌聿嘉/綜合報導

統一獅隊2022年第一指名內野好手黃勇傳，昨（15）日驚爆遭球團解雇相比同年進職棒的台鋼狀元曾子祐，在昨日比賽中敲出生涯首轟，這兩位昔日同窗如今命運卻大不同，令人唏噓。

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黃勇傳第一指名　同梯黃保羅、曾子祐成球隊主力

今年20歲的黃勇傳畢業於平鎮高中，同期的知名選手包括：富邦悍將隊黃保羅、樂天桃猿隊陳佳樂、台鋼雄鷹隊伍祐城、曾子祐以及統一獅隊林詔恩、田子杰。

黃勇傳在學生時期就備受關注，曾在2020年入選U18培訓隊，兩年後更是入選U18世界盃代表隊，在該界盃賽打出15打數3安3打點的成績。此外在2022選秀會中以第一指名強勢加盟統一獅隊，簽約金達500萬，另有100萬激勵獎金，在當年選秀會後更被獅隊總教練林岳平讚賞是「高中最好的二壘手」。

曾跟曾子祐組黃金二游　可惜進中職拆夥

在該屆的選手中，黃勇傳與台鋼狀元曾子祐關係密切，兩人從國中到高中都同隊，在學生時期就是「二游最佳拍檔」。當年選秀結果出爐後，昔日好搭檔確定拆夥，黃勇傳在受訪時曾透露：「感到很難過。」

這對搭檔一起進入職棒打拼，一人在昨日敲出生涯首轟，另一人卻遭球團開除，職棒夢碎。在眾多年輕小將選手生涯剛起步之時，黃勇傳因個人財務問題，成為同屆中第一位止步職棒生涯的選手。

▲台鋼雄鷹游擊手曾子佑敲出生涯首轟，跟黃勇傳被開除命運大不同。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.15）
▲台鋼雄鷹游擊手曾子佑敲出生涯首轟，跟黃勇傳被開除命運大不同。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.15）
據了解，黃勇傳因為債務問題，還曾跟球隊提前要求領簽約金，獅隊也很有誠意，盡力協助，但黃勇傳的財務問題比較棘手，到最後他也失聯，球團只好在多次回傳未到狀況下，依照隊規開除。

黃勇傳小檔案：


綽號：企鵝

出生日期：2004年03月12日（20歲）

身高體重：172公分、83公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：內野手

出生地點：彰化縣

所屬族裔：布農族

最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校

職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名

簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）

職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）


經歷：


彰化縣東山國小少棒隊

桃園市新明國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）
 

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