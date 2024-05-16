NBA／塞爾提克連續3年闖東冠！頭號球星Jayson Tatum：我只想奪冠

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Tatum7年職業生涯5度闖東冠 稱與Brown能做到任何事
Jayson Tatum賽後出席記者會，談到目前自己7年的職業生涯中，已5度跟Jaylen Brown攜手闖進東區冠軍賽，他說：「我們都很清楚，我們能在東區冠軍賽上做到些什麼，我們再次殺到了這個舞台。我和Jaylen Brown在進攻端都非常有天賦，但每場比賽我們都有不同的任務，可是我們倆總是能做到所有的事情。」
Tatum同時也「霸氣」宣示，今年賽季塞爾提克目標就是總冠軍，「現在，在目前這個時刻，真正重要的是Larry O'Brien獎杯（意指奪得總冠軍）。我們可以在生涯後期，再去擔心能否拿到一些個人獎項，今年我只想奪冠。 」
至於此役綠衫軍二當家Jaylen Brown則是出賽41分鐘，投籃9投4中，雖然分數進帳不多，僅得到11分，但也抓下4個籃板與送出7次助攻。而Brown此輪系列賽的表現也相當不錯，過去5場比賽有3場個人得分突破25分，也是塞爾提克能用5場比賽就淘汰騎士，晉級東區冠軍賽，相當重要的關鍵球員之一。
Jaylen Brown慶幸能待在綠衫軍 不過球隊還沒完成目標
Jaylen Brown也談到球隊之後的目標，他說：「我們要打得更好才行，這是非常明顯的。騎士今天一直在考驗我們的無球能力，我們要繼續按照正確的方式打球。」
「很高興球隊能連續3年闖進東區冠軍賽，能一直待在贏球的球隊，這讓我心懷感激，但我們還沒有實現最終目標，我們要繼續前進。」
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