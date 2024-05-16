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NBA／塞爾提克連續3年闖東冠！頭號球星Jayson Tatum：我只想奪冠

▲NBA波士頓塞爾提克頭號球星Jayson Tatum，本場比賽攻下25分10籃板9助攻的「準大三元」成績，率領綠衫軍連續3年闖進東區冠軍賽。賽後談到本季目標， Tatum表示就是奪下總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA波士頓塞爾提克頭號球星Jayson Tatum，本場比賽攻下25分10籃板9助攻的「準大三元」成績，率領綠衫軍連續3年闖進東區冠軍賽。賽後談到本季目標， Tatum表示就是奪下總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA東區季後賽次輪系列賽今（16）日G5，由波士頓塞爾提克對上克里夫蘭騎士，騎士當家球星Donovan Mitchell本場比賽仍然因傷缺陣，而「綠衫軍」本場比賽靠著一哥Jayson Tatum砍下25分10籃板9助攻的「準大三元」成績，率領塞爾提克終場以113：98擊敗騎士，系列賽以4：1取得東區季後賽次輪的勝利，順利挺進東區決賽。而賽後綠衫軍頭號球星Jayson Tatum也接受訪問，並表示「今年我只想奪冠。」

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Tatum7年職業生涯5度闖東冠  稱與Brown能做到任何事


Jayson Tatum賽後出席記者會，談到目前自己7年的職業生涯中，已5度跟Jaylen Brown攜手闖進東區冠軍賽，他說：「我們都很清楚，我們能在東區冠軍賽上做到些什麼，我們再次殺到了這個舞台。我和Jaylen Brown在進攻端都非常有天賦，但每場比賽我們都有不同的任務，可是我們倆總是能做到所有的事情。」

Tatum同時也「霸氣」宣示，今年賽季塞爾提克目標就是總冠軍，「現在，在目前這個時刻，真正重要的是Larry O'Brien獎杯（意指奪得總冠軍）。我們可以在生涯後期，再去擔心能否拿到一些個人獎項，今年我只想奪冠。 」

至於此役綠衫軍二當家Jaylen Brown則是出賽41分鐘，投籃9投4中，雖然分數進帳不多，僅得到11分，但也抓下4個籃板與送出7次助攻。而Brown此輪系列賽的表現也相當不錯，過去5場比賽有3場個人得分突破25分，也是塞爾提克能用5場比賽就淘汰騎士，晉級東區冠軍賽，相當重要的關鍵球員之一。


Jaylen Brown慶幸能待在綠衫軍  不過球隊還沒完成目標


Jaylen Brown也談到球隊之後的目標，他說：「我們要打得更好才行，這是非常明顯的。騎士今天一直在考驗我們的無球能力，我們要繼續按照正確的方式打球。」

「很高興球隊能連續3年闖進東區冠軍賽，能一直待在贏球的球隊，這讓我心懷感激，但我們還沒有實現最終目標，我們要繼續前進。」


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