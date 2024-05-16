金曲35／「最佳台語女歌手」黃妃、熊美玲入圍！曹雅雯暴瘦上台
第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋舉行，今（16）日由曹雅雯、以莉高露、米莎、JADE、鶴The Crane負責公布入圍名單，本屆「最佳台語女歌手獎」入圍者揭曉，包含巴奈庫穗（Panai）、熊美玲、江惠儀、黃妃、蔡家蓁等。
記者陳雅蘭／綜合報導
評審團主席陳子鴻揭獎前上台表示，今年的評審人數增加、參加件數也暴增，評審團昨（15）日展開12小時的馬拉松會議，從早餐吃到晚餐，會議依舊開不完，他很開心自6年前開始當評審後，台灣音樂越來越多樣、豐富，以至於「越來越難評」，不過華語樂壇越來越精彩，是陳子鴻很樂見的情況。
除了入圍名單的焦點，曹雅雯暴瘦的模樣，也被收看直播的網友熱烈討論。事實上，曹雅雯曾表示先前為了準備新專輯瘦了16公斤，她原本想增胖，但面對即將展開的首次海外演出，壓力實在太大，導致體重持續下降，從去年至今已經瘦了26公斤，曹雅雯因為身材變得纖細，衣服都得重買，連罩杯也跟著縮水，「都吃不下，連水都喝不了，而且只要喝水或吃東西，就都會吐出來」。
《第35屆金曲獎頒獎典禮》承辦單位為台視，將於6月29日在台北小巨蛋舉行，當天下午5點起將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，活動相關訊息可至「金曲GMA」粉絲專頁查詢。
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