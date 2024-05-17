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專訪／台灣玩家標準很高！《波拉西亞戰記》總監不怕：玩了就知道

▲遊戲橘子旗下首款限制級遊戲，韓國大廠 NEXON 開發的 MMORPG 《波拉西亞戰記》將在台灣上市，台港澳開發總監白周鉉也來台接受專訪。（圖／記者吳翊緁攝）
▲遊戲橘子旗下首款限制級遊戲，韓國大廠 NEXON 開發的 MMORPG 《波拉西亞戰記》將在台灣上市，台港澳開發總監白周鉉也來台接受專訪。（圖／記者吳翊緁攝）

記者張志浩／綜合報導

遊戲橘子旗下首款限制級遊戲，韓國大廠 NEXON 開發的 MMORPG 《波拉西亞戰記》在5月16日開啟連續4天的封測體驗活動，近期 Nexon Korea 《波拉西亞戰記》台／港／澳開發總監白周鉉，來台時也接受《NOWnews》的專訪，從談談遊戲開發到即將來台營運的各種內幕，白周鉉也分享自己最喜愛的《波拉西亞戰記》職業，並期盼《波拉西亞戰記》能帶給台灣玩家全新遊戲體驗。

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Q：《波拉西亞戰記》誕生由來、命名由來？
A：過去 MMORPG 總會有許多既定的規則和限制，因此 NEXON 想開發一款能讓玩家隨時隨地都能遊玩的 MMORPG，2018年開始，《波拉西亞戰記》各個系統開發在「不受拘束」的主題下起步，目標就是為了讓玩家能自由享受遊戲的樂趣，至於遊戲的命名，原廠曾想過許多種模式，但最終仍聚焦回遊戲，以最直觀的方式取名，「波拉西亞」是遊戲世界的名稱，「戰記」則是「戰爭紀錄」的縮寫。

▲《波拉西亞戰記》可以透過手機、PC等跨平台遊玩。（圖／記者陳明安攝）
▲《波拉西亞戰記》可以透過手機、PC等跨平台遊玩。（圖／記者陳明安攝）
Q：《波拉西亞戰記》的世界觀設定驚人，團隊如何架構出這樣的世界？
A：《波拉西亞戰記》龐大的世界觀多數由團隊自發構想，當然多少有受到歐洲神話、韓國當地文化的元素影響。在過往的 MMORPG 中，「妖精」常是善良的形象，但《波拉西亞戰記》中將妖精視為「魅惑和殘忍」的象徵，而整個故事線就圍繞在「妖精想要佔領人類世界，人類在和妖精對抗過程中出現理念不同，甚至分為16個派系，人類 vs 妖精、人類 vs 人類的抗爭一觸即發。」

Q：《波拉西亞戰記》與其他MMORPG遊戲的差異和特色？
A：前面有提到《波拉西亞戰記》希望讓玩家隨時隨地都能遊玩、不受限制，所以玩家在遊戲中的自由度相當高，首先其它遊戲中的「公會」在《波拉西亞戰記》中稱為「旅團」，每位玩家可隸屬一個旅團，並定居在其佔領的據點進行經營管理。

除了首創據點建設機制，24小時在20個以上的據點不斷上演的無限戰事更是《波拉西亞戰記》的一大亮點。「攻城據點戰」可由數個旅團同時進行、交叉對抗，旅團亦可依據戰爭引爆的局勢選擇開戰或協商談判，高度倚賴大量策略戰術及心理策略布局，每一場戰事也將因為旅團的抉擇產生意想不同的結果。

而根據原廠統計，《波拉西亞戰記》在韓國上市後，已有5000個旅團進行過據點戰、10萬以上玩家參與其中。

▲遊戲橘子旗下的《波拉西亞戰記》，今（7）日舉辦媒體搶先試玩會，實機遊玩畫面同步公開。（圖／記者陳明安攝）
▲遊戲橘子旗下的《波拉西亞戰記》，主打玩家能不受限制、自由度相當高的機制。（圖／記者陳明安攝）
Q：《波拉西亞戰記》能在韓國取得空前成功的關鍵？
A：《波拉西亞戰記》2023年3月在韓國上市後，就取得手機雙平台下載冠軍，統整韓國玩家最喜愛的遊戲元素，包括背景故事、畫質、音效等都成為《波拉西亞戰記》成功的原因，此外，《波拉西亞戰記》不斷擴大世界、職業和更新各種玩法，也在與玩家的溝通中獲得不少正面評價。

Q：《波拉西亞戰記》原廠團隊針對台灣遊戲市場觀察和預期成效？
A：台灣的手遊在全球是名列前5的市場，尤其對 MMORPG 類的遊戲標準非常高，NEXON 對《波拉西亞戰記》提供的各項遊戲體驗相當有信心，因此決定將《波拉西亞戰記》推廣到全球，台港澳也是韓國之外的第一站，期盼配合與遊戲橘子的營運合作，在遊戲上市後持續接收台灣玩家的反饋，讓《波拉西亞戰記》被越來越多人認識。

▲《波拉西亞戰記》的捏臉系統元素豐富，可針對角色額頭、鼻樑、眼距等臉部細節調整。（圖／記者陳明安攝）
▲ 《波拉西亞戰記》台港澳開發總監白周鉉認為，台灣玩家對MMORPG的標準很高，《波拉西亞戰記》有自信讓台灣玩家滿意。（圖／記者陳明安攝）
Q：《波拉西亞戰記》在開發和營運過程曾遇過哪些印象深刻的困難？團隊如何成功化解？
A：在遊戲開發過程中，無論是技術或現實層面的困難肯定不少，但令我最深刻的，還是在設立遊戲中「領地」時的挫折，當時我們建立了12個領地，每個領地都耗費極多的時間，但內部測試階段效果不如預期，由於時間成本龐大，團隊數度掙扎是否要「打掉重練」，但最終考量玩家遊戲體驗，還是決定全部重新來過，只希望帶給玩家更好的體驗。

Q：《波拉西亞戰記》為何選擇和遊戲外各領域的專業人士合作？
A：無論是任何類型的遊戲，玩家最先注意到的一定是畫面感、配音，因此《波拉西亞戰記》從一開始就將這2個元素視為重點內容，在視覺上，團隊和「里約奧運聖火炬」設計者、藝術家Anthony Howe合作，將「風動力金屬」加入遊戲中「妖精」的身上。

音效部分，《波拉西亞戰記》和韓國知名音樂工作室、曾操刀 BTS 專輯編曲的「Aim Strings」合作，創作遊戲那個種配樂，也和城南合唱團（Seongnam city chorus）配合演唱《波拉西亞戰記》代表歌曲「波拉西亞頌歌」。遊戲配音更和韓國超過50位聲優合作，本次所有元素都將原音重現在《波拉西亞戰記》台港澳版本中。

▲《波拉西亞戰記》Anthony Howe的創作主要應用於妖精「潔珞」、「艾倫」、「費萊茨」的元素設計上。（圖／遊戲橘子提供）
▲《波拉西亞戰記》和 Anthony Howe合作，將「風動力金屬」應用於妖精「潔珞」、「艾倫」、「費萊茨」的元素設計上。（圖／遊戲橘子提供）
Q：開發總監想在《波拉西亞戰記》中擔任什麼職業？原因為何？
A：我覺得自己很像遊戲中的「執行官」，在遊戲或團隊中除了可以擔任坦克之外，在必要的時候也可以轉換成輸出模式做出貢獻，一切歸功於《波拉西亞戰記》中，每個職業都有3種不同的姿態可以隨意轉換，雖然我自己很喜歡執行官，但其他的「幻影劍士」、「香射手」、「咒文刻印使」都很推薦玩家嘗試看看。

Q：開發總監個人最愛《波拉西亞戰記》的什麼系統？
A：我最喜歡「支援系統」，玩家24小時都能持續培養角色，就算關閉遊戲、免掛機也能無痛練功，使用支援模式時，玩家可透過手機推播通知即時了解角色運作狀態，評估是否需要重回遊戲，例如目前累積練功時數、累積獲得金幣數量、生死狀態等；若若角色死亡或藥水全部耗盡，也可透過手機推播通知執行「自動整備」。

執行自動整備時，系統會幫助玩家至鄰近村莊或據點進行保管、販售、購買的行為，完成後也會自動回到原先預設好的狩獵場繼續啟動循環練功。此外，玩家可以因應目的客製化循環練功模式，包括設定自動購買藥水的數量、補給、練功過程獲得道具之販售規則，以及指定狩獵場等。

▲《波拉西亞戰記》玩家可透過手機推播通知即時了解角色運作狀態，評估是否需要重回遊戲。（圖／記者吳翊緁攝）
▲《波拉西亞戰記》玩家可透過手機推播通知即時了解角色運作狀態，評估是否需要重回遊戲。（圖／記者吳翊緁攝）
Q：開發總監想和台灣玩家說些什麼？
A：《波拉西亞戰記》未來會在台灣上市，這真的讓我超級興奮，我們很有信心《波拉西亞戰記》能達到台灣玩家對 MMORPG 的要求，但團隊不會因此自滿，希望未來台灣玩家有任何想針對遊戲對反饋、評價和建議都能大方表達，《波拉西亞戰記》團隊會努力精進，也希望玩家持續關注和支持《波拉西亞戰記》最新消息，我們遊戲中相見！

▲《波拉西亞戰記》台港澳開發總監白周鉉表示，團隊會持續聆聽玩家意見，給予最佳的遊戲體驗。（圖／記者吳翊緁攝）
▲《波拉西亞戰記》台港澳開發總監白周鉉表示，團隊會持續聆聽玩家意見，給予最佳的遊戲體驗。（圖／記者吳翊緁攝）

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