網咖泡麵煮法終於公開了！「統一肉燥麵」封神關鍵曝：整碗的精髓

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「接著烹煮10秒之後就先將麵給撈起，把雞蛋打入之後稍微攪拌，以防蛋白黏在鍋底，接著計時兩分鐘，用中小火的火力煮熟，接著把麵倒回去鍋中煮滾，就有一碗好吃的網咖泡麵！把蛋移到最左邊，鍋子往右邊倒的話，蛋就能漂亮的撲在麵上面囉！」
影片曝光後，不少網友紛紛回應「笑翻了！那個油包的袋子一定要下去涮幾下，那是整碗的精華」、「我以為把醬料包拿進去涮只有我會，太好了我不孤單！」、「油包拿下去涮幾秒還真的是第一次看到耶！難道是好吃的秘密」、「難怪我自己煮麵這麼爛！原來要撈起來先煮蛋！蛋才不會全部混在麵跟湯裡，學到了」。
而也有不少網咖店員表示：「影片是正解哦！調味包跟油包都要加入煮滾，這樣煮出來的湯才會香」、「這樣煮是對的！很多人在家煮都是先放麵然後才放調味包，味道都分開了，而且麵也會太爛，也可以先煮蛋最後才丟麵喔！」、「以前在網咖上班時主管就是這樣教的XD好懷念，晚點來煮一碗回味一下」。
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