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網咖泡麵煮法終於公開了！「統一肉燥麵」封神關鍵曝：整碗的精髓

▲相信大家都有去過網咖的經驗，不知怎麼搞的，網咖煮出來的泡麵總是比自己在家煮的好吃。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲相信大家都有去過網咖的經驗，不知怎麼搞的，網咖煮出來的泡麵總是比自己在家煮的好吃。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

過去網友在討論台灣泡麵哪款好吃的時候，總是有人會開玩笑稱「網咖牌泡麵」，因為相信大家都有去過網咖的經驗，不知怎麼搞的，網咖煮出來的泡麵總是比自己在家煮的好吃，但仔細看也不是泡麵品牌特殊，就是日常常見的統一肉燥麵而已，那麼網咖泡麵到底為何會比較好吃？近日就有網咖店員上傳影片教學，其關鍵步驟讓不少人感到非常新奇。

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黑色豪門企業Tik Tok帳號日前上傳一段「網咖老闆教你怎麼煮泡麵」的片段，只見影片當中，老闆表示煮泡麵的水不要多，只要能夠蓋過麵塊就可以，拆開泡麵時也不要用撕的，應該要用剪刀剪，不然麵體會破裂，首先先加入調味料包、油包，油包倒入之後記得要在水中多搖晃幾下再拿起，接著煮滾才放入麵條。

▲網咖老闆教學煮統一肉燥麵，第一步驟是要先將調味包加入煮滾，而不是先將麵丟下去。（圖/黑色豪門企業Tik Tok）
▲網咖老闆教學煮統一肉燥麵，第一步驟是要先將調味包加入煮滾，而不是先將麵丟下去。（圖/黑色豪門企業Tik Tok）
「接著烹煮10秒之後就先將麵給撈起，把雞蛋打入之後稍微攪拌，以防蛋白黏在鍋底，接著計時兩分鐘，用中小火的火力煮熟，接著把麵倒回去鍋中煮滾，就有一碗好吃的網咖泡麵！把蛋移到最左邊，鍋子往右邊倒的話，蛋就能漂亮的撲在麵上面囉！」

影片曝光後，不少網友紛紛回應「笑翻了！那個油包的袋子一定要下去涮幾下，那是整碗的精華」、「我以為把醬料包拿進去涮只有我會，太好了我不孤單！」、「油包拿下去涮幾秒還真的是第一次看到耶！難道是好吃的秘密」、「難怪我自己煮麵這麼爛！原來要撈起來先煮蛋！蛋才不會全部混在麵跟湯裡，學到了」。

而也有不少網咖店員表示：「影片是正解哦！調味包跟油包都要加入煮滾，這樣煮出來的湯才會香」、「這樣煮是對的！很多人在家煮都是先放麵然後才放調味包，味道都分開了，而且麵也會太爛，也可以先煮蛋最後才丟麵喔！」、「以前在網咖上班時主管就是這樣教的XD好懷念，晚點來煮一碗回味一下」。

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