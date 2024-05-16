楊丞琳戰《歌手》翻車風波沒停過！粉絲不解喊：這樣算霸凌嗎
歌手楊丞琳近期參戰中國歌唱節目《歌手2024》，演唱自己的經典歌曲〈帶我走〉失常引發熱議，不僅在高音部分大走音，還疑似因為緊張而忘詞，慘遭網友罵翻。除此之外，楊丞琳仰頭高唱「刻在心中拍打著脈搏」的畫面，還被製作成迷因梗圖，被網友笑虧：「脈搏還好嗎？」讓真心喜歡楊丞琳的粉絲在社群平台上詢問：「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」並坦言自己認為台灣部分網友對待楊丞琳的行為已經與霸凌無異，沒想到貼文一出，竟有民眾回覆：「被吐口水很正常。」
記者施以慧／綜合報導
該名網友透過Dcard發文表示，近期楊丞琳頻頻登上娛樂版面，「看到更多留言都只是為了嘲笑而嘲笑的跟風留言，與其說討厭更像是在霸凌，其實我覺得她願意多方面嘗試，而且為自己的粉絲負責，可以算是一個很認真努力的藝人，所以不太理解台灣人為什麼要這麼咄咄逼人？」網友還指出，近年楊丞琳只要出現在螢光幕前，總是會遭到各種嘲笑，還有人指責她「親中」，「大部分人討厭她是因為一句『台灣人吃不起海鮮。』」
貼文一出，有網友揭密楊丞琳遭炎上的關鍵，「是海鮮吧，感覺海鮮說之後風向直接回不去了」、「因為她不知感恩，回踩自己發跡的地方」、「一直強調用的是跟阿妹同款唱功，在自抬身價什麼東西。」另外還有民眾留下重話，「為了錢連自己的國家都要消費，都可以配合敵對勢力矮化自己國家，自己變成人民幣的形狀、跪舔中共，被吐口水正常。」
不過也有理性的粉絲客觀看待，「非楊丞琳的受眾群並不是這麼了解楊丞琳，這種想要『證明自己』的話，就會變成有種『我做了這麼多，所以你們一定要為我的努力買單』的感覺，而這樣情緒傳遞的方式，對觀眾而言並不那麼舒服。」粉絲也直言，其實楊丞琳的努力，大家都看在眼裡，但拚命想告訴大眾進而證明自己的方式，也有可能會讓部分人感到反感。
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