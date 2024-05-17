新青安奏效！上班族最愛兩房小宅 可擔房貸23.3年
準總統賴清德推行的「新青安」政策，最高貸1000萬元、利率1.775%，寬限期5年、貸款年限40年期，年滿18歲的自住民眾即可申請，沒有年齡上限，用意要讓年輕人買得起房。根據人力銀行調查指出，上班族認為可負擔的房貸年限為23.3年、合理購屋總價平均956萬，理想的物件形式以兩房格局為主，其次才是三房格局，反而早期時興的低總價套房已不再受到青睞。
記者許若茵／台北報導
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，政府積極介入市場，政策多管齊下，包括實價登錄、房地合一稅、升息循環以及平均地權條例修法等，盼能有效抑制房價上揚，但從事實上來看，房價近年漲勢凌厲，民眾只能苦苦追趕，讓想擠身有殼族的人只能退而求其次「買得小、買得遠」，因而兩房產品深受歡迎，其次才是考量環境地段、生活機能、屋齡屋況，而受到連續餘震的效應影響，「抗震結構」也成為民眾買房的優先選項。
曾仲葳指出，政府推行的「新青年安心成家貸款」方案在2023年8月上路後，由於利率是所有房貸方案中最低，貸款年限、寬限期也都相對寬鬆，因而刺激許多首購族心動買房，帶動2023 年下半年房市買氣暢旺，而準總統賴清德上任後續推新青安房貸，貸款金額從原先的800萬提升至1,000萬，趨近於與本次調查中的合理購屋總價956萬元，唯貸款年限可延長至40年，不過上班族卻認為可負擔房貸年限以23.3年較為理想，並不想一輩子都在繳貸款當屋奴。
曾仲葳建議，房價居高不下，有購屋需求的上班族，需謹慎評估自身財務狀況及工作收入穩定度，每月房貸支出以不超過2分之1到3分之1為原則，避免因為還款壓力而影響生活品質，甚至淪為繳不起房貸的斷頭族，建議進場前多看、多比較，要找到「買得起」的房子並非難事。