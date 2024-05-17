賣賓士存不到錢「轉行1職業」 40歲領2萬低薪大逆轉！娶妻又買房
職業影響超級大！網紅作家黃大米分享，一名賓士業務光靠續保就有穩定收入，卻轉行到房地產，一開始薪水只有2萬多元，如今買房只花5分鐘，還娶了漂亮老婆，人生大逆轉，讓黃大米感嘆：「在某個產業發現自己都存不住錢時，可能也要思考是否在顧及面子上的花費太多，反倒讓你顧不了裡子跟銀子。」
記者徐銘穗/綜合報導
黃大米近期在臉書分享轉職故事，一名房地產代銷公司主管原是賓士業務，客源與業績相當穩定，但為了維持場面與行頭，他得買名牌加持身價，還有走在時尚的尖端，「每個月都去買雜誌了解現在最新的名牌產品，才能在客人走進店裡面後，跟他聊手錶、包包啊。」
後來，因緣際會認識建商老闆，而轉行至房地產，從最基層、領2萬多薪水做起，但在房地產業卻讓他存到錢也買房。他告訴黃大米說：「我第一間房子只花了5分鐘就買，因為我的老闆說：『你都已經40歲了，還沒買房子？誰敢嫁給你。聽到這句話我就決定買了。」
黃大米回想以前當記者時，明明只賺3萬仍要買名牌，自以為這樣比較體面，比較能跟受訪者聊得來，「卻忽略了聊不聊得來，最重要的是大腦跟內涵，至於外表，真的簡單乾淨清爽就可以。」
最後，黃大米直言，職業不僅影響到收入、消費以及價值觀，「因此如果你在某個產業發現自己都存不住錢時，可能也要思考是否在顧及面子上的花費太多，反倒讓你顧不了裡子跟銀子。」
貼文引發討論，不少人都認同黃大米建議，有實力比充門面重要。也有房仲留言分享，夫妻近幾年看到不錯又便宜的房子就趕快買，目前已經擁有5間房，感嘆：「如果我不是在這行業我不懂，就不會決定的那麼快，也就會買不到。」