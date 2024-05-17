超正酸菜魚老闆娘！穿挖洞旗袍殺牛蛙 被酸「找到乾爹」回應了
新北市一家酸菜魚店老闆娘呂欣珮，擁有靈動大眼、精緻鵝蛋臉，近日上張立東YouTube節目，穿胸口挖洞改良式旗袍受訪，凹凸有致的身材一覽無遺，影片上架半天吸引3.8萬人瀏覽，有酸民譏諷呂欣珮背後有乾爹金援才能開店，對此，本人回應：「我如果有乾爹開店我還開店幹嘛？」
記者楊穎軒／綜合報導
呂欣珮透露，她過去在大陸擔任舞者，舞風走性感路線，因為喜歡吃酸菜魚和下廚，學到製作酸菜魚的祕方後回台灣開店，旗下掌管4家分店，外表嬌滴滴的她，示範切酸菜、處理牛蛙和大鍋炒，動作熟練，一人獨力完成菜餚。呂欣珮透露理想型，喜歡有線條的肌肉帥哥，個性不能比她強勢，要聽話，本身除了愛做菜也喜歡打麻將、跳舞。
影片曝光後，吸引大批網友留言朝聖：「很正又是真的老闆娘，而且這老闆娘顏值也太高了...皮膚還透光」、「老闆娘漂亮，做菜也厲害」、「有身材、外貌、會料理，只能說讚」、「有氣質又有頭腦，好想去吃吃看」、「看她俐落的刀法，哇靠是練家子，不是花瓶，有真功夫廚藝的」、「這家很推薦啊！家人都很愛」、「看她做菜技術，贏過單靠顏值的一堆妹了！」
不過也有酸民留言：「感覺在中國做dancer找到了乾爹，然後回台灣開店。不過真的很漂亮、身材也很棒！」呂欣珮看到後透過IG限時動態，哭笑不得說：「馬上就有沒水準的留言，我如果有乾爹我還開店幹嘛！那麼辛苦。」
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