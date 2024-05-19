酸菜魚「最辣闆娘」曾是女團成員！從舞者到開4家店 曝辛酸過程
新北市一間酸菜魚店老闆娘呂欣珮，擁有姣好的外貌和窈窕體態，獲得不少粉絲的喜愛與支持，而她近日上藝人張立東的Youtube頻道，因身穿胸口挖大洞的改良式旗袍受訪，還直接親自示範切酸菜、處理牛蛙和大鍋炒，獨自一人熟練的完成美味菜餚，引起不少關注與討論。而老闆娘呂欣珮近日受訪時，也透露自己前一份工作其實是在中國當舞者，並表示：「白手起家創業真的很不容易。」認為自己其實很幸運。
記者洪生儒／綜合報導
根據《TVBS》報導，酸菜魚餐廳老闆娘呂欣珮透露自己小時候就很喜歡跳舞，「10幾歲懷抱著偶像夢，就簽了一個經紀公司，後來被公司包裝成女團，然後丟去中國做巡演。」
酸菜魚餐廳老闆娘呂欣珮過去待在中國當舞者，後來碰上疫情遲遲無法回台灣，在隔了4年之後終於回到故鄉，她憑著愛做料理的心，展開了創業之旅。老闆娘呂欣珮表示：「我本身就很愛吃中國美食，剛回來發現台灣沒什麼酸菜魚餐廳，想說要做應該很簡單，租個店面把東西放進去應該就可以了，實際做了之後發現很不容易。」
老闆娘呂欣珮靠自己努力找資金，堅持苦熬了過來，在兩年半的時間開了四家店，認為自己真的很幸運，「我的個性就是這樣，想做什麼當下馬上就去做」，看到客人喜歡吃店裡的東西，給予好的評論，就會讓她很有成就感。
此外，店內除了有原味的金湯酸菜魚之外，老闆娘呂欣珮透露他們有創造新口味「番茄酸菜魚」，運用牛番茄、番茄糊把高湯煮成紅色，讓酸菜魚的風味多了番茄的果酸，讓客人能有不同風味的選擇。老闆娘也透露，店內還有賣麻辣牛蛙，他們會用麻辣醬跟蒜頭辣椒大火爆香，牛蛙炸過之後下鍋收汁，就能吃到美味的麻辣牛蛙。老闆娘呂欣珮也表示自己會定期研發新產品，希望可以持續吸引客人來品嚐料理。
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