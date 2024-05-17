Bronny James無緣跟老爸詹皇同隊？美媒曝「這隊」有意二輪初攔胡

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美媒爆料爵士對Bronny有興趣 湖人若要選恐被攔胡
根據美媒《yahoo sports》記者Krysten Peek報導，消息人士透露，猶他爵士已經表示有興趣讓Bronny James來參加個人試訓，並且可能以第32順位的選秀權選中他。至於湖人隊本次選秀會則是握有第17、55號選秀籤，但外界多半預測，他們不會在第17順位就出手選進Bronny，若要等到第55順位，確實會有被半路「攔胡」的可能性。
而Bronny James昨（16）日也參加第2場測試賽，老爸「詹皇」LeBron James也出現在場邊，親自幫兒子加油。而Bronny也沒有讓老爸漏氣，一掃前場冰冷手感，全場共10投4中，包含了2記三分外線，拿下全隊最高的13分。
除此之外，測試賽上湖人總管Rob Pelinka也出現在場邊，並與LeBron有不少談話、互動，讓外界不免有更多臆測。不過此前仍有不少媒體，包含《ESPN》的報導都指出，LeBron James和經紀人Rich Paul，都努力傳達出一個想法，那就是「選了布朗尼不代表一定能得到詹姆斯。」LeBron James最終可能還是回到湖人。
能獲選要歸功老爸？ Bronny表示並非如此
至於談到有人認為，如果自己最終成功獲選，要歸功於自己的父親，Bronny James則是說到：「對我來說這是一件嚴肅的事情，我不會有這種想法，在NBA中不會有球隊選我，是為了得到我父親。我從來沒想過這個問題，我會被選中是因為我付出了努力。」
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