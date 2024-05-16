詹皇現身試訓會場關心兒子！湖人總管相伴　Bronny拿全場最高13分

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Bronny James在三分球的試訓項目中，繳出25投19中的好成績，位居所有球員中的第2名，但昨（16）日首場試訓賽手感不佳，8次出手僅命中2球拿下4分，表現不如外界所預期。
賽後訪問時，Bronny James則表示自己的夢想一直都是進入NBA留下自己的名字，而不是只想著跟我爸一起打球。不過關心兒子的詹皇還是在今日特地到芝加哥觀看選秀的第2場測試賽。
在詹皇場邊應援的加持下，Bronny James本場替補上陣23分鐘，總共10投4中，且其中包含拿手的2顆三分球，貢獻全隊最高的13分，外加2助攻、1籃板，表現相當不錯。
Rivers給好評 湖人總管到場引猜測
前NBA球員Austin Rivers也給予鼓勵說道：「雖然他在大學作為替補球員，平均只能拿下5分，但他有不俗的運動能力和籃球智商，而且也在試訓中展現了外線投射能力。」並認為Bronny James有機會獲得一些發展聯盟的出賽，並會在聯盟找到自己的位置，但人們必須對他保持耐心。
除此之外，詹皇在場邊也和湖人總管Rob Pelinka也不少談話、互動，讓外界不免有更多臆測。不過，此前仍有不少媒體包含《ESPN》的報導都指出，LeBron James和他兒子的經紀人Rich Paul努力傳達出一個想法，那就是「選了布朗尼不代表一定能得到詹姆斯。」LeBron James最終可能還是回到湖人。
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