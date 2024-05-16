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詹皇現身試訓會場關心兒子！湖人總管相伴　Bronny拿全場最高13分

▲「詹皇」LeBron James現身試訓會場，洛杉磯湖人總管Rob Pelinka也到場，兒子Bronny下拿全場最高13分。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James現身試訓會場，洛杉磯湖人總管Rob Pelinka也到場，兒子Bronny下拿全場最高13分。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

詹皇現身試訓會場關心兒子！「詹皇之子」布朗尼（Bronny James）近日成為選秀試訓會的媒體焦點，今（16）日參加第2場測試賽，結果「詹皇」LeBron James也出現在場邊為兒子加油。而Bronny James也沒有讓老爸漏氣，一掃前場冰冷手感，拿下全場最高13分。另外，LeBron James也在觀眾席和洛杉磯湖人總管Rob Pelinka多有互動，引發外界揣測。

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詹皇到場觀戰　外線手感回溫

Bronny James在三分球的試訓項目中，繳出25投19中的好成績，位居所有球員中的第2名，但昨（16）日首場試訓賽手感不佳，8次出手僅命中2球拿下4分，表現不如外界所預期。

賽後訪問時，Bronny James則表示自己的夢想一直都是進入NBA留下自己的名字，而不是只想著跟我爸一起打球。不過關心兒子的詹皇還是在今日特地到芝加哥觀看選秀的第2場測試賽。

在詹皇場邊應援的加持下，Bronny James本場替補上陣23分鐘，總共10投4中，且其中包含拿手的2顆三分球，貢獻全隊最高的13分，外加2助攻、1籃板，表現相當不錯。

Rivers給好評　湖人總管到場引猜測

前NBA球員Austin Rivers也給予鼓勵說道：「雖然他在大學作為替補球員，平均只能拿下5分，但他有不俗的運動能力和籃球智商，而且也在試訓中展現了外線投射能力。」並認為Bronny James有機會獲得一些發展聯盟的出賽，並會在聯盟找到自己的位置，但人們必須對他保持耐心。

除此之外，詹皇在場邊也和湖人總管Rob Pelinka也不少談話、互動，讓外界不免有更多臆測。不過，此前仍有不少媒體包含《ESPN》的報導都指出，LeBron James和他兒子的經紀人Rich Paul努力傳達出一個想法，那就是「選了布朗尼不代表一定能得到詹姆斯。」LeBron James最終可能還是回到湖人。


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