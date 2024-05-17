宇宙道奇傳噩耗！24歲潛力右投Sheehan整季報銷　手肘將動刀治療

我是廣告 請繼續往下閱讀
Emmet Sheehan是在今年3月底時，因右前臂發炎進入60天傷病名單，原本預計只要缺席2個月的他，如今則是選擇動刀治療，本季確定無法回歸。而根據美媒消息，Sheehan動的正是手肘韌帶置換手術，也就是俗稱的TJ手術（Tommy John Surgery）手肘韌帶置換手術，可能至少休養約要一年。
道奇已連22場失分不超過4分 創下隊史紀錄
道奇隊目前已經連續22場比賽，失分不超過4分，也創下新的隊史紀錄。本賽季他們的先發陣容包括Tyler Glasnow、山本由伸、Walker Buehler、James Paxton和Gavin Stone等好手，他們的表現也都相當不錯，使得道奇的團隊投手防禦率，始終能保持在聯盟前列。而Emmet Sheehan開季原本被預測為，有機會卡位五號先發，但最終卻因傷勢作罷，如今更是宣告整季報銷，也讓總教練Dave Roberts直呼可惜。
Emmet Sheehan現年24歲，上個賽季雖然沒有能夠入選百大新秀，不過在季中時，曾一度順利擠進排行榜當中。去年Sheehan替道奇出賽13場，有11場擔綱先發，主投61.1局，拿下4勝1敗戰績，還有1次救援成功，防禦率則為4.92。
Sheehan的三振功夫也相當出色，去年賽季共送出64次三振，但也投出26次保送，被打擊率則是0.210。可惜如今因傷勢困擾，本季宣告報銷，最快要下個賽季才能看到他，再度站上投手丘上的身影。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁