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黃子佼案逆轉被起訴！昔失控「開砲13位藝人」黑料　指這6人涉毒

▲黃子佼購買未成年偷拍片案件逆轉被起訴，昔日他開砲13位藝人黑料，其中6人被指控吸毒，案件結果出爐。（圖／資料照，記者陳明中攝影）
▲黃子佼購買未成年偷拍片案件逆轉被起訴，昔日他開砲13位藝人黑料，其中6人被指控吸毒，案件結果出爐。（圖／資料照，記者陳明中攝影）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼去年6月被爆出性騷擾，他第一時間承認道歉，在直播中爆出13位藝人的黑料，指控大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）等6位藝人吸毒。台北地檢署分案偵辦今（17）日結果出爐，全案查無具體犯罪情事而簽結，《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，她表示「事實證明並不存在濫用藥物違法行為。」而黃子佼失控拖下水的13位藝人除了大小S，還有演藝圈大哥們。

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黃子佼被爆出性騷擾之後，他在臉書上直播坦承抱歉，透露因為他小時候目睹母親與外遇對象上床，帶給他的影響才會有如此行為，同時還「核彈式爆料」牽拖13位藝人下水。黃子佼點名大S、小S、范曉萱、阿雅、周俊偉吸毒嗑藥；在韓國飯店，具俊曄逼他在浴室嗑藥。被點名的還有演藝圈的大哥級人物，「吳宗憲男女關係混亂欠錢不還」、「曾國城在古蹟中山堂後台抽菸喝酒」、「胡瓜、庹宗康坐過牢。」

▲具俊曄和大S每次出門都會在電梯裡合影，互動相當甜蜜。（圖／翻攝自《脫掉鞋子恢單4Men》節目）
▲具俊曄（左）、大S都在黃子佼爆料名單裡。（圖／翻攝自《脫掉鞋子恢單4Men》節目）
▲曾國城奪「益智及實境節目主持人獎」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲曾國城醜聞也被黃子佼拿出來說。（圖／NOWnews攝影中心）
感情方面，黃子佼爆料曾與陶晶瑩、夏宇童交往過，但兩人對戀情都打死不認；還有一位姓「賈」的女藝人，黃子佼表示她明知自己喜歡的是蔡燦得，還來倒追，突然間又分手消失。黃子佼坦言這些事都是他心中的陰影，「這些陰影我都放在心裡，我也留下了很深刻的傷痕，好啦，現在都來說啦，大家都死好。」

對於去年被黃子佼爆料吸毒，全案經北檢分案調查，採集大S、小S、范曉萱的頭髮、尿液，無檢出毒品反應，但有驗出史蒂諾斯等鎮定藥物成分，與3人的平日門診處方藥物成分相符，全案查無具體犯罪情事而簽結。對此，《NOWnews今日新聞》詢問大小S，她們透過經紀人表示：「感謝檢方還我們清白！事實證明並不存在濫用藥物違法行為。」

▲夏宇童被黃子佼提到當年交往一事。（圖 ／夏宇童臉書）
▲夏宇童被黃子佼提到當年交往一事。（圖 ／夏宇童臉書）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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