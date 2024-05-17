黃子佼案逆轉被起訴！昔失控「開砲13位藝人」黑料　指這6人涉毒

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感情方面，黃子佼爆料曾與陶晶瑩、夏宇童交往過，但兩人對戀情都打死不認；還有一位姓「賈」的女藝人，黃子佼表示她明知自己喜歡的是蔡燦得，還來倒追，突然間又分手消失。黃子佼坦言這些事都是他心中的陰影，「這些陰影我都放在心裡，我也留下了很深刻的傷痕，好啦，現在都來說啦，大家都死好。」
對於去年被黃子佼爆料吸毒，全案經北檢分案調查，採集大S、小S、范曉萱的頭髮、尿液，無檢出毒品反應，但有驗出史蒂諾斯等鎮定藥物成分，與3人的平日門診處方藥物成分相符，全案查無具體犯罪情事而簽結。對此，《NOWnews今日新聞》詢問大小S，她們透過經紀人表示：「感謝檢方還我們清白！事實證明並不存在濫用藥物違法行為。」
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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