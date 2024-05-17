黃子佼爆大小S吸毒「毛髮尿液結果出爐」！徐熙媛：謝檢方還清白
藝人黃子佼去年被爆出性騷擾與性侵等罪，他PO影片承認犯案，更抖出13位藝人黑料，其中點名大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）吸毒，自己在韓國還被具俊曄「硬塞藥物」，引發輿論譁然。隨著黃子佼購買7部未成年少女影片的案件曝光，台北地檢署今（17）日將依法提起公訴，同時公開被黃子佼指名吸毒的大小S、范曉萱頭髮與尿液檢查結果，確實驗出史蒂諾斯等鎮定藥物成分，但難認其等有非法施用毒品，全案查無具體犯罪情事簽結，大S也向《NOWnews今日新聞》表示：「事實證明並不存在濫用藥物違法行為。」
記者陳雅蘭／綜合報導
黃子佼去年點名大小S、柳翰雅、范曉萱、周俊偉吸毒嗑藥，被具俊曄硬塞藥；全案經北檢分案調查，採集大S、小S、范曉萱的頭髮、尿液檢驗，雖驗出史蒂諾斯等安眠鎮定藥物成分，根據3人所提出醫院診斷證明、處方、門診紀錄等，其藥物反應與所服用的藥物成分相符。
具俊曄採檢為陰性，加上黃子佼因其對於犯罪時間、地點、情節等均無法具體陳述，且也已過20年追訴權時效，黃子佼又表示無追訴之意，難認有何具體不法犯嫌。柳翰雅、周俊偉則長期在境外，黃子佼也供稱沒看過2人吸毒，全案查無具體犯罪情事簽結。
事實上，在案件爆發後，柳翰雅驗毒自清並公布採檢結果，顯示毛髮和尿液中都未測出69種毒品；大S委任律師賴芳玉也曾表示：「檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。」
對於北檢調查結果，大小S回應表示：「感謝檢方還我們清白！事實證明並不存在濫用藥物違法行為。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995