快評／灰狼再度「變招」守Nikola Jokic　G7哨音鬆緊將影響勝負

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此役在9分03秒金塊在開賽以9：2領先之後，他們突然被打了一波20：0的攻勢，首節被搶了4個進攻籃板和發生4次失誤，命中率被壓制到27.3%，Anthony Edwards單節砍下14分，Jamal Murray則沒得分。
灰狼本場比賽固守禁區，對特定球員直接放投，開賽金塊三分球12投僅2中，金塊將近前14分鐘只打進9顆運動戰進球，Jokkic一人就包辦了5球。看起來客隊並沒有做好進入到生死戰的準備，沒有匹配灰狼所打出的那種強度，無論是籃板卡位還是身體碰撞都不如對手強硬。
灰狼在上一場刻意交Jokic至於「孤島」之上，使其單打，逼迫他自己一個人來擊敗一支球隊，最終Jokic砍下40分13助攻7籃板，投籃命中率高達68.2%，每次看到Rudy Gobert，他都強勢的打掉，灰狼承受不住他以這種效率砍分。
此役灰狼開賽就包夾Jokic，將他當成金塊的一號位那樣夾擊，使其交出球權，在缺少核心運轉的情況下，金塊很快陷入進攻低潮，被逼迫出手大量不在節奏上的三分球。
而在進攻端，灰狼更強勢地運用身材優勢主打錯位，Karl-Anthony Towns、Naz Reid，還有特別是Jaden McDaniels，強勢在對位優勢時打擊金塊側翼，而Anthony Edwards則是回歸他在這個系列賽的正常水準，再度以極高的效率帶隊擊垮金塊。
哨音鬆緊影響比賽結果 灰狼降低Jokic觸球
這個系列賽相當有趣，大部分比賽都是勝方都是大比分贏球，極少進入到所謂的「關鍵時刻」（最後5分鐘雙方只差5分以內），只有G1和G5的分差落入在個位數。比賽早早在前期定下基調，落後的一方極難完成翻盤。
哨音很大程度的影響了這個系列賽的節奏和結果，裁判沒有偏袒特定一方，但以兩隊的打法風格來看，若哨音較鬆，則對熱愛肢體碰撞的灰狼更有利；若哨音緊縮，則對團隊進攻運轉流暢的金塊更有利。因此G7可能也是如此，比賽一開始雙方打出的強度以及針對這些動作的判決吹罰，將影響戰局。
雙方打到目前這個程度，對彼此應該都已經很熟悉了，灰狼這一輪系列賽嘗試過漏斗戰術，使用前鋒防守Jokic，然後讓Gobert在後協防，拿下前兩場，但之後被破解；之後又改變策略，將Jokic至於孤島上，讓他砍分、限制其他金塊球員，逼迫他一人擊敗一支球隊，結果是被打爆；今天回到主場，灰狼激進式的提前包夾，將球從Jokic手中拿走，不讓他過多觸球、或持球，成功讓金塊找不到節奏，整場比賽只有70分進帳，最終輸了45分。
擊敗金塊，最關鍵的一件事是限制Jamal Murray，去年湖人在西區決賽就已經意識到他才是「蛇頭」，既然Jokic無法被守住，那就需要去完全守死Murray。灰狼這一場也是這麼想的，而不同於湖人，他們有足夠多的防守資源去限制Murray，McDaniels和Edwards的防守滴水不漏，將金塊主控限制到全場18投4中、僅有10分。
G7灰狼還會拿出什麼樣的戰術呢？這一輪系列賽雙方教練的鬥智，以及看當今NBA第一人Jokic如何在一支針對他組成的球隊，使用十八般武藝防守招式限制他的情況下，脫穎而出，實在是很有觀賞性。
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