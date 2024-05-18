瑞典幸福國家TOP4！工作環境比拼台灣　超狂福利「連放480天假」

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2024年聯合國《世界幸福報告》前十名中，光是歐洲國家就佔了8個席次，芬蘭連續7年蟬連榜首，其次為丹麥、冰島及瑞典。而衡量與調查人民自我報告中幸福感相關的原因裡，最重要的六個要素為社會支持度、收入、健康、自由、人民友善度、與反腐敗。
北歐的瑞典雖然冬天長夏季短，長時間冰天雪地加上夜長晝短，卻仍在2024世界幸福報告中位居第4名主要是瑞典致力打造一個，照顧勞工、女性、小孩等各權益的高社會福利國家，並且講求團隊合作，而不是互相競爭。
🟡瑞典職場相當人性化
《NOWnews》採訪到目前在瑞典IKEA宣傳製作中心（Communications）工作長達4年的李姓華裔員工，曾在上海IKEA工作長達11年後來到瑞典就職，她也強調在瑞典IKEA工作最大的好處就是「非常人性化」，並且重視家庭與工作的平衡。
當家庭中或是小朋友有什麼學校活動，請假一定會得到主管批准以及同事在工作上的支持，雖然在瑞典IKEA每一週表定需要工作滿40小時，但實際上只要完成份內的工作，就能合理規劃自己的時間，不僅上下班不用打卡，員工在公司也沒有固定的座位，可以自由到咖啡廳、休憩區、交誼廳，甚至隨時居家辦公。
🟡瑞典提供優越的員工福利
瑞典法律規定，員工不分資歷每年有權利享受25天以上的帶薪法定假期，而瑞典IKEA則是優於法律每年給出30天的假期，法律保障勞工可一次性休假長達4週，不少瑞典員工會把握每年的夏季時光出去旅行。
此外，李姓員工也透露，瑞典法律提供相當優越的育兒制度，每一個寶寶出生後，再8歲以前，父母共可請480天的育嬰假。並且瑞典鼓勵爸爸育兒，不少瑞典家庭都是由父親請假照顧新生兒，優越的育兒制度，讓父母不需要請長輩幫忙帶小孩，雙親在工作之餘也能兼顧育兒，與亞洲請爺爺奶奶幫忙照顧的情況大不相同。
總結與台灣工作環境最大的不同，除了大部分職位上下班不用打卡外，最重要的就是請長假不需要擔心同事、長官觀感，大家都會互相支持，因此在瑞典職場中孕婦與請育嬰假的父母都十分常見。