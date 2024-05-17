影／大谷翔平是超級暖男！驚喜現身讓病童不敢置信 還送簽名球衣
大谷翔平是暖男！洛杉磯道奇隊今（17）日舉行大谷翔平搖頭公仔之夜，並且與辛辛那提紅人隊展開系列賽，大谷翔平當然成了賽事主角，不過道奇隊選擇以「慈善」方式回饋球迷，不但讓大谷參加賽前的開球儀式，還主動到一位心臟病童Albert的面前，為他簽名，送上球衣，還告訴他將開球，並且有個人專屬包廂看球，讓他當場不敢置信，當下張大雙眼跟嘴巴，原來偶像就在眼前，而大谷也為他接捕，完成他的夢想。
記者吳政紘/綜合報導
心臟病童出生就重病 大谷鼓勵讓他超開心
Albert Lee是一位心臟病童，他出生時就罹患重症，但他已經開了一次刀，即將再度開刀，不過這位道奇球迷，看到大谷真的是不敢置信，大谷翔平還問他：「你緊張嗎？」告知他將要開球等消息，大谷英文能力也不錯。
Albert Lee出生後就罹患重症，出生三天後就需要動刀，而他在少年聯盟表現優異，希望大谷可以看到他的表現，沒想到大谷真的現身，讓他喜出望外。
大谷說：「你緊張嗎？謝謝你今天來。你準備好了嗎？我們今天要一起開球！」
這是Albert第一次來到道奇球場開球，也是第一次看到大谷，他說：「我是先想，大谷到底有多巨大，他讓我大概30秒都是停止呼吸。」
今天剛好也是大谷搖頭公仔的入場禮，因此Albert也當然有拿到這份小禮物，道奇隊也準備4萬個公仔送出，希望讓球迷感受到大谷的魅力。
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