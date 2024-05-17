NBA／灰狼主場大勝金塊找回信心！主帥Finch：下一場G7會很有意思

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灰狼主帥表示球隊要找回鋒芒 下場G7會很有趣
談到灰狼在三連敗之後，是如何在主場扳回一城，灰狼總教練Chris Finch說到：「我們今天還聊過，要找回球隊的鋒芒、要找回我們的氣勢。想要晉級，必須要贏下4場，但是順序要怎麼贏4場，這可沒有人規定，我只能說，週一的比賽會非常有趣。」
「我們也對兩件事做出了回應。第一，我們對過去的3連敗做出了回應。但是最重要的是，第二，我們回應了開局被對手打了個2:9的攻勢。」Chris Finch說到。
本場比賽灰狼開賽沒多久，就被金塊打出一波9:2攻勢，但灰狼在暫停過後迅速調整狀態，反倒打出一波更強烈的27:2攻勢，後續整場比賽就壓著衛冕軍打，終場就以45分之差在主場大勝。
金塊總教練對球隊有信心 希望球員做好準備
至於金塊隊總教練Michael Malone在球隊慘敗之後，還是對球員很有信心，談到下一場G7，他說：「最重要的是，球隊要在搶七上更加投入，我們必須做好充足的準備，搶七是體育界最好的詞。我還是希望球員們能夠做好準備，並且能擁有像在過去的G3-G5比賽中，一些無形的東西。」
金塊前鋒「MPJ」Michael Porter Jr.，賽後也談到了球隊目前的狀況，「到了這個時候，輸了多少分也無所謂了，他們有能力贏球，我們也有。現在重要的就是要準備好打G7，看誰能在搶七戰上做好準備，不論是心理上還是身體上都是。」
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