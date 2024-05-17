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NBA／灰狼主場大勝金塊找回信心！主帥Finch：下一場G7會很有意思

▲NBA今(17)日灰狼與金塊的系列賽G6，灰狼靠著「蟻人」Anthony Edwards砍下全場最高27分，終場率隊以115:70痛宰金塊，將系列賽扳平為3:3平手。賽後灰狼主帥Chris Finch表示，「下一場G7會很有意思。」（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA今(17)日灰狼與金塊的系列賽G6，灰狼靠著「蟻人」Anthony Edwards砍下全場最高27分，終場率隊以115:70痛宰金塊，將系列賽扳平為3:3平手。賽後灰狼主帥Chris Finch表示，「下一場G7會很有意思。」（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃西區季後賽次輪，今（17）日灰狼隊在主場面臨背水一戰，只要輸球就確定遭淘汰。而此役灰狼靠著「蟻人」Anthony Edwards砍下全場最高27分，終場率灰狼以115:70擊敗金塊，以45分之差大勝，將系列賽扳平為3:3平手，下一場G7將決定誰能前進西區冠軍賽。而灰狼主帥Chris Finch賽後也稱讚球隊今天的表現，並表示「下一場G7會很有意思。」

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灰狼主帥表示球隊要找回鋒芒  下場G7會很有趣


談到灰狼在三連敗之後，是如何在主場扳回一城，灰狼總教練Chris Finch說到：「我們今天還聊過，要找回球隊的鋒芒、要找回我們的氣勢。想要晉級，必須要贏下4場，但是順序要怎麼贏4場，這可沒有人規定，我只能說，週一的比賽會非常有趣。」

「我們也對兩件事做出了回應。第一，我們對過去的3連敗做出了回應。但是最重要的是，第二，我們回應了開局被對手打了個2:9的攻勢。」Chris Finch說到。

本場比賽灰狼開賽沒多久，就被金塊打出一波9:2攻勢，但灰狼在暫停過後迅速調整狀態，反倒打出一波更強烈的27:2攻勢，後續整場比賽就壓著衛冕軍打，終場就以45分之差在主場大勝。


金塊總教練對球隊有信心  希望球員做好準備


至於金塊隊總教練Michael Malone在球隊慘敗之後，還是對球員很有信心，談到下一場G7，他說：「最重要的是，球隊要在搶七上更加投入，我們必須做好充足的準備，搶七是體育界最好的詞。我還是希望球員們能夠做好準備，並且能擁有像在過去的G3-G5比賽中，一些無形的東西。」

金塊前鋒「MPJ」Michael Porter Jr.，賽後也談到了球隊目前的狀況，「到了這個時候，輸了多少分也無所謂了，他們有能力贏球，我們也有。現在重要的就是要準備好打G7，看誰能在搶七戰上做好準備，不論是心理上還是身體上都是。」

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