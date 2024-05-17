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地段最重要！新北市20~40歲買房首選「這1區」　1坪比淡水貴28萬

▲新北市板橋區擁有四鐵共構的交通樞紐地位，即便房價1坪比淡水貴28萬元，仍因地段優勢，成為20~40歲青年買房首選區域。（圖／記者徐銘穗攝）
▲新北市板橋區擁有四鐵共構的交通樞紐地位，即便房價1坪比淡水貴28萬元，仍因地段優勢，成為20~40歲青年買房首選區域。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

全台灣買房第二痛苦的縣市是新北市，房價所得比高達13.09倍，相當在新北市買房得不吃喝超過13年、約4781天才買得起。新北市20~40歲青年買房偏愛哪一區？根據聯徵中心公布的住宅貸款資料，以板橋區去年貸款2248件最高，新莊次之，然而板橋區單價比排第3的淡水貴28萬元，專家分析直言，便宜雖然能治百病，但地段還是最重要的。

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板橋、新莊2023房貸逾2000件　最受20-40歲購屋族群喜愛

根據2023年聯徵中心貸款資料統計，新北市20-40歲年輕族群於板橋區共貸款2248件，最受青睞。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋區人口、戶數皆為新北之最，新北市政府也坐落於此，且又銜接雙北高含金量捷運板南線，擁有四鐵共構的交通樞紐地位。

不僅如此，板橋當地匯集了大型商場、影城百貨，食衣住行育樂一應俱全，提供大量的就業機會與擁有豐富的商業活動，吸引眾多消費者於當地買房。板橋區一直也是新北房市交易熱區，因此，板橋成為雙北年輕族群最受歡迎的區域毫不意外。

▲2023年新北市20~40歲年輕族群購屋熱區TOP5。（圖／永慶房屋提供）
▲2023年新北市20~40歲年輕族群購屋熱區TOP5。（圖／永慶房屋提供）
而新莊區房市也十分火熱，年輕族群共貸款2146件，僅小幅落後板橋區。陳金萍說明，新莊區擁有便捷的交通機能，包括台一線高架、台65線、台64線及國道一號，南來北往相當便利，且具備三線捷運優勢，機場捷運、環狀線與中和新蘆線經過，不論是連接板橋、中和或是通勤台北市都相當方便，生活機能也無可挑剔。

在生活機能部分，新莊除了有新莊舊市區、輔大周邊、雙鳳迴龍生活圈和鴻金寶商圈等都是當地發展成熟的區域外，宏匯廣場也逐漸成為當地人休憩的好去處。

再加上2023年新莊區平均單價每坪僅需42.6萬元，相較於板橋、中永和、三重的房價更加親民實惠，因此新莊區成為年輕人的熱門購屋區域之一。
 

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