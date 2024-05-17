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生死戰誰能拿下？灰狼隊史搶七大戰勝率百分百　金塊曾大逆轉快艇

▲22歲的灰狼當家球星Anthony Edwards，將有機會帶領球隊擊敗金塊，進軍西區決賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲22歲的灰狼當家球星Anthony Edwards，將有機會帶領球隊擊敗金塊，進軍西區決賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA美國職籃西區季後賽次輪，明尼蘇達灰狼在今（17）日第六戰以115:70擊敗丹佛金塊，成功將系列扳平為3:3，將戰局拉進搶七大戰，而在雙方歷史上在搶七大戰上，戰績大不相同，灰狼隊史季後賽只打過1次搶七大戰戰績1勝0敗，金塊則是打過7次搶七大戰，戰績為4勝3敗，灰狼上一次打系列賽第七戰要追溯到2004年，金塊則是2020年在1-3落後大逆轉洛杉磯快艇。

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灰狼1989年才創隊　隊史只打過1次搶七大戰

灰狼在1989年才成立，屬於聯盟中較晚成立的球隊，加上創立初期實力不佳，因此連季後賽都很難打進去，直到1995年灰狼選中「KG」Kevin Garnett，隔年灰狼靠著三劍客Kevin Garnett、Stephon Marbury、Tom Gugliotta成功打入隊史首次季後賽，在本賽季和金塊的搶七前，灰狼僅在2003-04賽季的西區季後賽次輪和沙加緬度國王打過一次搶七，當年灰狼以83:80擊敗國王，挺進西區決賽。

▲Joe Smith、Stephon Marbury、 Kevin Garnett三人都是灰狼隊重要成員。（圖／美聯社／達志影像）
▲Joe Smith、Stephon Marbury、 Kevin Garnett三人都是灰狼隊重要成員。（圖／美聯社／達志影像）
金塊上一次搶七　系列賽1-3大逆轉快艇

金塊隊史上共打過七次搶七大戰，最早的一次要追溯到1978年西區季後賽次輪，當時金塊以116:110擊敗密爾瓦基公鹿，晉級西區決賽，而最近一次金塊面臨搶七大戰，是在2020年，當年在前四場比賽打完金塊以1-3落後快艇，沒想到金塊連贏2場，最終在搶七以104:89擊敗快艇，晉級西區決賽。

灰狼在第六戰將士用命，成功讓戰局延長至搶七大戰，而灰狼上一次搶七大戰時，陣中主力球星就是被稱為「狼王」的Kevin Garnett，若Anthony Edwards能夠率領今年的搶七大戰贏下勝利，將會證明他就是新一代的狼王。

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