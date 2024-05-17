生死戰誰能拿下？灰狼隊史搶七大戰勝率百分百　金塊曾大逆轉快艇

我是廣告 請繼續往下閱讀
灰狼在1989年才成立，屬於聯盟中較晚成立的球隊，加上創立初期實力不佳，因此連季後賽都很難打進去，直到1995年灰狼選中「KG」Kevin Garnett，隔年灰狼靠著三劍客Kevin Garnett、Stephon Marbury、Tom Gugliotta成功打入隊史首次季後賽，在本賽季和金塊的搶七前，灰狼僅在2003-04賽季的西區季後賽次輪和沙加緬度國王打過一次搶七，當年灰狼以83:80擊敗國王，挺進西區決賽。
金塊上一次搶七 系列賽1-3大逆轉快艇
金塊隊史上共打過七次搶七大戰，最早的一次要追溯到1978年西區季後賽次輪，當時金塊以116:110擊敗密爾瓦基公鹿，晉級西區決賽，而最近一次金塊面臨搶七大戰，是在2020年，當年在前四場比賽打完金塊以1-3落後快艇，沒想到金塊連贏2場，最終在搶七以104:89擊敗快艇，晉級西區決賽。
灰狼在第六戰將士用命，成功讓戰局延長至搶七大戰，而灰狼上一次搶七大戰時，陣中主力球星就是被稱為「狼王」的Kevin Garnett，若Anthony Edwards能夠率領今年的搶七大戰贏下勝利，將會證明他就是新一代的狼王。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁