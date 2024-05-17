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Edwards沒在怕！上一戰輸球還對金塊人員發豪言：G7我會回來的X蛋

▲灰狼與金塊系列賽G6，灰狼靠著當家少主Anthony Edwards砍下全場最高27分，終場率隊以115:70擊敗金塊，賽後Edwards也透露上一場比賽的趣事，面臨遭聽牌的處境，賽後他還是無懼地向金塊工作人員嗆聲。（圖／取自社媒X）
▲灰狼與金塊系列賽G6，灰狼靠著當家少主Anthony Edwards砍下全場最高27分，終場率隊以115:70擊敗金塊，賽後Edwards也透露上一場比賽的趣事，面臨遭聽牌的處境，賽後他還是無懼地向金塊工作人員嗆聲。（圖／取自社媒X）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃西區季後賽次輪，今（17）日明尼蘇達灰狼隊在主場面臨背水一戰，而此役灰狼靠著當家少主Anthony Edwards砍下全場最高27分，終場率灰狼以115:70擊敗金塊，將系列賽扳平為3:3平手。而 Edwards賽後也出席記者會，還透露自己在上一場G5輸球後，不但無所畏懼，還跟金塊工作人員「嗆聲」，向他們表示「我會回來打G7的X蛋。」

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Edwards被聽牌也無所畏懼　向金塊工作人員嗆聲

根據美媒《ESPN》記者Dave McMenamin報導，Anthony Edwards在上一場G5球隊輸球之後，與金塊球館更衣室的一位工作人員，雙方進行了簡短的對話。 Edwards說：「你讓我們倒楣了。」而這位工作人員回覆：「我喜歡我們的機會與處境，你期待我說什麼？」隨後Edwards則是點了點頭，並回答：「我們第七場再見。」

而Anthony Edwards本場比賽賽後，則是回憶起這件事情，並與現場記者分享，他說：「當時我對金塊的球僮說：『等著吧，我第七戰再回來看你們這群小X蛋。』提到此事，他也說：「你們（在場記者）知道的啊，你們當時也在場。我告訴他們：『X蛋們，我們搶七再見』。」

上一戰G5，Anthony Edwards先發出賽44分鐘，手感不盡理想，全場僅15投5中，三分球5投僅1中，得到18分4籃板9助攻。而本場G6他一肩扛起球隊，儘管在第三節比賽一度因一次上籃遭重擊，導致背部落地摔傷，Edwards也表情痛苦地倒地，但隨後經過隊醫治療後，他奇蹟般地回到場上，最終攻下全場最高的27分，幫助灰狼以115:70在主場以45分之差大勝金塊。

Edwards坦言過去3場全隊都很失望　但球隊慢慢出現變化

Anthony Edwards也表示：「大家都開始相信自己，在過去的3場比賽中，我們都對自己很失望，甚至想想指責別人。但在這場比賽之前，教練們、全體工作人員都做得很好，把我們之前贏的2場比賽剪輯在一起。」「看了他們剪輯的那些片段之後，我們每個人都開始相信自己，我能看出在那之後，球隊的能量開始發生了變化，那是一個重要的時刻。」


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