重訓過度身體吃不消？　醫師呼籲：兩件事不能忽略

現代人健身風氣盛行，有越來越多人不管是下班後，還是假日休閒，都會選擇到健身房重訓，但是重訓的「眉角」很多，新手如果操作不當，不僅姿勢錯誤很容易造成運動傷害，過度訓練也會有潛藏的身體危機。
生活中心/綜合報導
擁有多年教學資歷的健身教練洪郁淳分享，許多民眾以為重量訓練，就是要每個動作都做到完全沒力，才能使肌肉增長，但頻繁且過度的訓練，反而會讓肌肉一直被破壞，而沒有機會合成，還會讓身體肌肉不斷發炎造成免疫力下降，輕症會發燒，嚴重則造成橫紋肌溶解影響腎臟功能。教練也提到很常看到民眾在重量訓練過程中為了舉較大的重量，會用憋氣的技巧，一不小心容易呼吸不順岔氣，導致運動傷害產生，這時候就會引起頭暈、心悸、胸口疼痛等不適。提醒大家一定要用正確方式重訓，且訓練過後一定要伸展放鬆，讓肌肉不容易緊繃，也要適度的休息和攝取蛋白質，讓肌肉有時間和養分做合成。
如果出現上述教練提及的病兆，千萬不可輕忽！翰鳴堂中醫師周宗翰也點出，重訓過程中的訓練都需要配合呼吸，避免引起內傷，臨床上曾有60幾歲的阿姨，重訓後發現椎間盤突出，還深蹲做到膝蓋退化，醫師提醒民眾在重訓當下如果有疼痛感，就要停下來檢視動作，另外像是呼吸不順引起的胸疼內傷、岔氣等症狀，可以透過中藥材中的三七、紅花、蘇木、三稜、乳香、沒藥等，幫助活血，以及香附、桔梗、陳皮等藥材調整行氣，還有可以消腫止痛的澤蘭、鬱金、丁香等，也可以使用像是行氣散這類型的傷藥輔助，幫助改善這些病兆。
為了強健體魄民眾喜歡重訓、健身，醫師提醒千萬不要躁進而傷了身體，還是要適度休息不能過度，可以的話也應該搭配專業教練在旁協助，如果有相關病兆，除了透過行氣散等傷藥輔助，也應該及時就醫治療，別因為訓練過度造成身體傷害，反而得不償失。