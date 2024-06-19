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重訓過度身體吃不消？　醫師呼籲：兩件事不能忽略

▲現代人盛行健身，許多人下班後或假日休閒都會選擇去重訓，但操作不當或過度訓練則易造成運動傷害。（圖／Shutterstock）
▲現代人盛行健身，許多人下班後或假日休閒都會選擇去重訓，但操作不當或過度訓練則易造成運動傷害。（圖／Shutterstock）

生活中心/綜合報導

現代人健身風氣盛行，有越來越多人不管是下班後，還是假日休閒，都會選擇到健身房重訓，但是重訓的「眉角」很多，新手如果操作不當，不僅姿勢錯誤很容易造成運動傷害，過度訓練也會有潛藏的身體危機。

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▲健身教練分享許多人勉強自己重訓，反而造成了運動傷害，並提醒一定要依照正確方法運動，搭配伸展放鬆，才能達到訓練效果。（圖／Shutterstock）
▲健身教練分享許多人勉強自己重訓，反而造成了運動傷害，並提醒一定要依照正確方法運動，搭配伸展放鬆，才能達到訓練效果。（圖／Shutterstock）
擁有多年教學資歷的健身教練洪郁淳分享，許多民眾以為重量訓練，就是要每個動作都做到完全沒力，才能使肌肉增長，但頻繁且過度的訓練，反而會讓肌肉一直被破壞，而沒有機會合成，還會讓身體肌肉不斷發炎造成免疫力下降，輕症會發燒，嚴重則造成橫紋肌溶解影響腎臟功能。教練也提到很常看到民眾在重量訓練過程中為了舉較大的重量，會用憋氣的技巧，一不小心容易呼吸不順岔氣，導致運動傷害產生，這時候就會引起頭暈、心悸、胸口疼痛等不適。提醒大家一定要用正確方式重訓，且訓練過後一定要伸展放鬆，讓肌肉不容易緊繃，也要適度的休息和攝取蛋白質，讓肌肉有時間和養分做合成。

如果出現上述教練提及的病兆，千萬不可輕忽！翰鳴堂中醫師周宗翰也點出，重訓過程中的訓練都需要配合呼吸，避免引起內傷，臨床上曾有60幾歲的阿姨，重訓後發現椎間盤突出，還深蹲做到膝蓋退化，醫師提醒民眾在重訓當下如果有疼痛感，就要停下來檢視動作，另外像是呼吸不順引起的胸疼內傷、岔氣等症狀，可以透過中藥材中的三七、紅花、蘇木、三稜、乳香、沒藥等，幫助活血，以及香附、桔梗、陳皮等藥材調整行氣，還有可以消腫止痛的澤蘭、鬱金、丁香等，也可以使用像是行氣散這類型的傷藥輔助，幫助改善這些病兆。

▲呼吸不順引起的胸疼內傷、岔氣等症狀，可以透過中藥材幫助活血或調整行氣，也可以使用像是行氣散這類型的傷藥輔助。（圖／Shutterstock）
▲呼吸不順引起的胸疼內傷、岔氣等症狀，可以透過中藥材幫助活血或調整行氣，也可以使用像是行氣散這類型的傷藥輔助。（圖／Shutterstock）
為了強健體魄民眾喜歡重訓、健身，醫師提醒千萬不要躁進而傷了身體，還是要適度休息不能過度，可以的話也應該搭配專業教練在旁協助，如果有相關病兆，除了透過行氣散等傷藥輔助，也應該及時就醫治療，別因為訓練過度造成身體傷害，反而得不償失。

▲醫師提醒，重訓還是要適度休息不能過度，可以的話也應該搭配專業教練在旁協助。（圖／翰鳴堂中醫師周宗翰提供）
▲醫師提醒，重訓還是要適度休息不能過度，可以的話也應該搭配專業教練在旁協助。（圖／翰鳴堂中醫師周宗翰提供）

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