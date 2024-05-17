PLG／領航猿因技術犯規輸球 卡總氣到拒談比賽：我怕我會被禁賽
富邦勇士今（17）日以92：89擊敗桃園領航猿，季後賽仍保有一線生機，這場比賽場上發生不少爭議判決，延長賽吹領航猿的2次技術犯規，更是對比賽結果造成巨大影響。賽後領航猿主帥「卡總」卡米諾斯相當不滿，直接拒絕談論本場比賽，直言若是發言「自己可能會被禁賽」。
記者黃建霖/臺北報導
此役雙方激戰到延長賽，領航猿先靠沃許本罰球開張，之後白曜誠上籃進球，讓球隊以87：84領先，不過林志傑回敬三分，將比數扳平。盧峻翔的翻身跳投讓客隊再次超前，但接下來比賽出現戲劇性轉折，林志傑被犯規，領航猿不滿吹判，連續被吹2次技術犯規，富邦勇士4罰3中，以90：89反超，盧峻翔在關鍵回合被吳永盛抄截，最終輸掉比賽。
領航猿陣營不滿吹判 卡總賽後拒談：怕被禁賽
賽後卡米諾斯相當不爽吹判，在賽後記者會上表示，「我不對這場比賽做任何評論，不然我會被禁賽，要跟媒體說一下抱歉。我喜歡聊籃球，但我今晚沒辦法聊籃球。」
而今晚被吹關鍵技術犯規，之後又在延長賽讀秒時刻被抄截的盧峻翔則說，「很可惜這一場球輸掉了，會從錯誤中學習。」
富邦許總關鍵調度取勝 吳永盛抄截建功
富邦許晉哲總教練在延長賽最後時刻換上吳永盛來防守，他也成功抄掉盧峻翔的球，為球隊守住勝利。賽後他表示：「防守一直以來都是我的強項，感謝許哥信任我，讓我上去防守。」
而許總則是對該次調度解釋說，「當時就是防守好得先上，桂羽、TJ抽筋，傑哥進攻端耗費太多精力，其實從廷恩受傷開始，我們的調度就開始捉襟見肘，永盛之前也休一段時間，不過今天最後還是要讓他上去，畢竟我們除了張文平之外，防守最好的就是永盛。」
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