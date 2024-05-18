PLG／攻城獅99：87擊敗夢想家！取得季後賽門票　富邦勇士遭淘汰

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PLG的例行賽已經來到尾聲，在上一場臺北富邦勇士在延長賽中擊敗桃園璞園領航猿，還保有晉級季後賽的一線生機，但今天攻城獅若能擊敗夢想家，他們也可以自力拿下季後賽門票。
此役前兩節攻城獅看艾夫伯表演，他16投6中，攻下兩隊之冠的21分，另外還有4次助攻，夢想家這邊則是多點開花，布依德和林俊吉都有出色發揮，半場打完兩隊戰成50：50平手。
第三節，雙方仍維持有限的差距，夢想家靠著簡浩的三分球，取得73：68的領先。末節開打後兩隊球權都處理得有點亂，攻城獅靠著狄帝在籃下的威力以及李家瑞的中距離命中，將分數反超。
攻城獅逆轉贏球 富邦勇士遭淘汰
比賽進入最後3分鐘，艾夫伯快攻上籃，讓攻城獅領先到6分，狄帝的灌籃、曾柏喻的突破上籃，讓主場軍分差來到10分差，最終順利將比賽收入口袋之中，同時也宣告富邦勇士本季的命運。艾夫伯攻下25分7籃板7助攻，狄帝21分19籃板，李家瑞斬獲16分；夢想家以布依德的20分10籃板最佳。
富邦勇士過去拿過3座總冠軍，分別擊敗福爾摩沙夢想家、新竹攻城獅和新北國王，本季本要來挑戰4連霸，但由於傷兵以及新老交替不順，在例行賽發揮不理想，也在這裡提前宣告出局命運。
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