宋仲基1歲兒子曝光！他幫老婆孩子擋鏡頭 求大家「別拍我家人」
韓星宋仲基去年（2023）一月底跟英國籍凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）結婚，2人同年6月14日升格父母，兒子將滿1歲，一家三口經常外出被路人巧遇，近日有網友透露遇到他們，宋仲基也親民拜託「不要拍他的老婆小孩」，保護妻兒的舉動融化眾人。
記者陳雅蘭／綜合報導
宋仲基跟Katy結婚後，愛得相當不低調，出門毫不喬裝遮掩，有粉絲上前詢問合照也來者不拒，唯一要求就是希望路人可以保護他妻小的隱私。
近日，宋仲基帶老婆兒子在公園散步，再度被路人要求拍照，他也親民握手、鞠躬致意，宋仲基非常歡迎大家拍他，但鏡頭請別對著兒子跟太太，流出的畫面中，宋仲基先是幫家人擋住鏡頭，再雙手合十溫柔懇求粉絲配合，舉動令網友直呼：「有一種很溫柔、可靠的感覺！」
宋仲基梅開二度後，他與前妻宋慧喬的話題仍未減少，日前在「第60屆百想藝術大賞」上，雙宋前夫妻離婚5年後「罕見同台」，一個在台上頒獎、一個在台下給予風度的拍手，畫面讓人不勝唏噓。
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