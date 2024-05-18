楊丞琳《歌手2024》被淘汰！挑戰JJ〈不為誰而作的歌〉開口就跑調

宋仲基1歲兒子曝光！他幫老婆孩子擋鏡頭　求大家「別拍我家人」

▲宋仲基帶老婆Katy、兒子逛公園被路人巧遇，他希望大家不要拍妻小，粉絲雖然忍不住分享，但也配合幫忙打上馬賽克。（圖／芒果捞小萌主微博）
▲宋仲基帶老婆Katy、兒子逛公園被路人巧遇，他希望大家不要拍妻小，粉絲雖然忍不住分享，但也配合幫忙打上馬賽克。（圖／芒果捞小萌主微博）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星宋仲基去年（2023）一月底跟英國籍凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）結婚，2人同年6月14日升格父母，兒子將滿1歲，一家三口經常外出被路人巧遇，近日有網友透露遇到他們，宋仲基也親民拜託「不要拍他的老婆小孩」，保護妻兒的舉動融化眾人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲宋仲基鞠躬致意粉絲，握手、合照來者不拒。（圖／芒果捞小萌主微博）
▲宋仲基鞠躬致意粉絲，握手、合照來者不拒。（圖／芒果捞小萌主微博）
宋仲基跟Katy結婚後，愛得相當不低調，出門毫不喬裝遮掩，有粉絲上前詢問合照也來者不拒，唯一要求就是希望路人可以保護他妻小的隱私。

近日，宋仲基帶老婆兒子在公園散步，再度被路人要求拍照，他也親民握手、鞠躬致意，宋仲基非常歡迎大家拍他，但鏡頭請別對著兒子跟太太，流出的畫面中，宋仲基先是幫家人擋住鏡頭，再雙手合十溫柔懇求粉絲配合，舉動令網友直呼：「有一種很溫柔、可靠的感覺！」

宋仲基梅開二度後，他與前妻宋慧喬的話題仍未減少，日前在「第60屆百想藝術大賞」上，雙宋前夫妻離婚5年後「罕見同台」，一個在台上頒獎、一個在台下給予風度的拍手，畫面讓人不勝唏噓。

▲宋慧喬（左）擔任「第60屆百想藝術大賞」頒獎人，宋仲基乖乖坐在台下沒有離場，看前妻頒獎。（圖／翻攝PRIZM）
▲日前，宋慧喬（左）擔任「第60屆百想藝術大賞」頒獎人，宋仲基乖乖坐在台下沒有離場，看前妻頒獎。（圖／翻攝PRIZM）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

百想漏網／宋仲基正面迎接宋慧喬！世紀畫面曝　當最佳前夫不逃跑

百想紅毯／金秀賢PK柳承龍比誰帥　宋仲基見宋慧喬前「心情很好」

日本捕捉野生宋仲基！粉絲拜託合照　男神1反應曝「私下真面目」

宋仲基帶老婆兒子散步遇到台灣人　暖心詢問「台灣地震都還好嗎」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生