Kyrie Irving「關門戰」14勝0敗！離開詹皇後他首度再闖分區決賽

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在本場比賽前，Irving生涯13次在季後賽取得聽牌，全數贏球，今天他23投9中拿下22分，球隊靠著Luka Doncic攻下29分10籃板10助攻，以及P.J. Washington的關鍵罰球，驚險以1分之差取勝。
而在這場比賽之後，Irving也將自己「關門戰」不敗的紀錄提升到14勝0敗同時。這將是他在繼2017年之後首次殺進分區決賽，也是離開「詹皇」LeBron James之後首次闖進分區決賽。
在確定晉級之後，Irving受訪時說道：「我現在正在盡力不要那麼情緒化，因為這可能是我經歷過的最艱難的系列賽......這是我們的時刻，我們現在可以好好享受它了。」
Irving成熟了 成為Doncic的好大哥
Irving過去因為個人信仰、獨特的作風，常常因場外事件影響到場上表現，被認為是「不太好搞」的球員。但在轉戰獨行俠後，他成熟不少，不斷將專注力重新擺回場上，同時也和球隊一哥Doncic建立起深厚的情誼，化為美談。
Doncic今天賽後受訪時直言Irving幫助自己成長了很多，開始以不同的方式看待比賽。而Irving則表示「在場外，我最終知道我能讓他敞開心扉，他是一隻熱愛競爭的泰迪熊。」
獨行俠在3年內第2次打進西區決賽，證明他們已經是西區不容忽視的新興力量，2022年西區次輪獨行俠搶七淘汰鳳凰城太陽，在西區決賽不敵金州勇士。
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