Lively猛抓15籃板成獨行俠功臣！走出喪母之痛　Doncic讚他是關鍵

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Lively猛抓15籃板 締造個人季後賽新高
Dereck Lively II本場比賽替補上場29分鐘，共6投5中，得到12分15籃板3助攻，其中個人抓下15個籃板，也創下了他個人生涯季後賽上單場籃板球數最多紀錄。賽後，獨行俠一哥Luka Doncic在場邊接受媒體採訪，也特別點出Lively替球隊帶來的貢獻，並給予他高度肯定，他說：「沒有Lively，我們沒有辦法贏下這輪系列賽。」
不久前母親因癌症離世 Lively贏球後指天上致意
而事實上Dereck Lively II的母親，不久前才因為癌症離世，面臨到喪母之痛的Lively，也在母親節時，特別在個人社群上發文懷念母親。Lively寫到：「愛妳勝過生命本身，妳是我的超級英雄，也是我最大的批評者。妳是我的夥伴和我最好的朋友，我真的失去了我人生的一部分。我對妳的思念每天都在增加，媽媽我希望妳能看到，我在努力讓妳感到驕傲。愛你，我的媽媽。」
而在賽後獨行俠確定獲得勝利、以1分之差驚險擊敗雷霆之後，當獨行俠眾將都圍在一起開心慶祝時，可以看見Dereck Lively II一人先是在場邊振臂歡呼，隨後並拍了拍自己的胸膛，並用手指著天上，向在天上的母親致意，獨行俠也成為本賽季第一支晉級西區冠軍賽的球隊，後續將要面對到灰狼與金塊系列賽的勝隊。
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