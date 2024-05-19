黃勇傳已失去誠信！統一獅林岳平火大澄清：我的立場是不讓他回來

影／獨行俠關鍵罰球淘汰雷霆！SGA賽後懊悔：能重來我肯定不犯規

▲Shai Gilgeous-Alexander關鍵犯規，讓獨行俠得以逆轉比賽，賽後SGA對此感到後悔，直言自己不應該犯那次規的。（圖／美聯社／達志影像）
▲Shai Gilgeous-Alexander關鍵犯規，讓獨行俠得以逆轉比賽，賽後SGA對此感到後悔，直言自己不應該犯那次規的。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

達拉斯獨行俠和奧克拉荷馬雷霆的次輪季後賽在驚滔駭浪中結束，雷霆主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander在末節2.1秒對P.J. Washington犯規，讓對方3罰2中帶走勝利獨行俠系列賽4：2晉級。SGA賽後對這次犯規感到後悔，直言：「若能重來，我肯定不會犯規。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽末節最後時刻雙方多次互換領先，讀秒階段Shai Gilgeous-Alexander突破後助攻給Chet Holmgren空接灌籃，讓雷霆取得1分領先。不過最後2.1秒，SGA對P.J. Washington犯規，教練挑戰也失敗，後者3罰2中幫助球隊反超，並且帶走系列賽勝利。

雷霆慘遭逆轉　SGA後悔犯規

賽後SGA受訪時懊惱地表示：「這次犯規太糟糕了。顯然，如果我有機會重來的話，我不會犯這次的規，就是讓他出手，看會不會投進。」那一球當下，Luka Doncic被包夾接近掉球，Washington冷靜地做完假動作後出手，SGA封蓋雖然有碰到球，但也明顯的抓到對方的手了。

而實際上在該次犯規判決後的挑戰也很關鍵，因為雷霆在挑戰失敗後損失一次暫停，這讓他們在2.1秒後必須要從後場發球，Washington前兩罰投進後，最後一球故意罰丟，雷霆來不及組織最後一擊，比賽結束。

雷霆總教練Mark Daigneault對於那次挑戰表示，「我們沒有像電視上那樣清晰的影片回放可看。SGA先打到了球，也打到了對方手臂。我覺得他是先碰到球的，所以我就挑戰了。」

SGA表現瑕不掩瑜　失敗成為未來的養分

本次季後賽年輕的雷霆已經展現他們的巨大潛力，SGA耀眼的發揮也不因為這次犯規而有任何減損，此役他先發出戰43分鐘，25投14中，三分球5投4中，另有8助攻2阻攻3籃板。與獨行俠系列賽6場戰，SGA場均可貢獻32.2分8籃板7.3助攻1.2抄截2.3阻攻，投籃命中率50.7%，三分球命中率55%，罰球命中率83%

賽後SGA表示，這次淘汰是成長所需要的養分，「必須經歷這樣的時刻，如此才能成就冠軍。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

獨行俠季中交易改變體質！Washington、Gafford成球隊闖西冠關鍵

Lively猛抓15籃板成獨行俠功臣！走出喪母之痛　Doncic讚他是關鍵

東歐好兄弟有望聚首西決！Doncic率獨行俠出線　Jokic將迎第七戰

Kyrie Irving「關門戰」14勝0敗！離開詹皇後他首度再闖分區決賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生