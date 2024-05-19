影／獨行俠關鍵罰球淘汰雷霆！SGA賽後懊悔：能重來我肯定不犯規

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雷霆慘遭逆轉 SGA後悔犯規
賽後SGA受訪時懊惱地表示：「這次犯規太糟糕了。顯然，如果我有機會重來的話，我不會犯這次的規，就是讓他出手，看會不會投進。」那一球當下，Luka Doncic被包夾接近掉球，Washington冷靜地做完假動作後出手，SGA封蓋雖然有碰到球，但也明顯的抓到對方的手了。
而實際上在該次犯規判決後的挑戰也很關鍵，因為雷霆在挑戰失敗後損失一次暫停，這讓他們在2.1秒後必須要從後場發球，Washington前兩罰投進後，最後一球故意罰丟，雷霆來不及組織最後一擊，比賽結束。
雷霆總教練Mark Daigneault對於那次挑戰表示，「我們沒有像電視上那樣清晰的影片回放可看。SGA先打到了球，也打到了對方手臂。我覺得他是先碰到球的，所以我就挑戰了。」
SGA表現瑕不掩瑜 失敗成為未來的養分
本次季後賽年輕的雷霆已經展現他們的巨大潛力，SGA耀眼的發揮也不因為這次犯規而有任何減損，此役他先發出戰43分鐘，25投14中，三分球5投4中，另有8助攻2阻攻3籃板。與獨行俠系列賽6場戰，SGA場均可貢獻32.2分8籃板7.3助攻1.2抄截2.3阻攻，投籃命中率50.7%，三分球命中率55%，罰球命中率83%。
賽後SGA表示，這次淘汰是成長所需要的養分，「必須經歷這樣的時刻，如此才能成就冠軍。」
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