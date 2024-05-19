520串燒店送生蠔！巧克力「加10元多一件」　50嵐葡萄柚系列回歸

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平價串燒店柒息地推出「520比心送生蠔活動」，即日起至5月21日到柒息地門市用餐，不分男女老少，雙手或單手、還是兩人一起比心，不限形式秀出你的愛心，並發限動 tag 柒息地串燒居酒屋，就可以免費獲得一份「生食級日本生蠔」；歡慶長安店重新開幕，加碼單店5月20日當日「全面9折」。
📌現折52元！暖男炸雞520套餐優惠價
暖男炸雞520推出「現折52元」套餐優惠價」，大份焦糖炸雞或蒜香炸雞，搭配香脆馬鈴薯或地瓜薯條，再點上A、B餐組合（甜不辣、花枝丸、豬血糕、豆干、雞皮等），並配有經典新品「紅糟豬排」，即日起至5月20日，澎湃套餐祭出520折扣「現折52元」，優惠價388元（原價440元）就能吃到。
📌SNICKERS杏仁巧克力「加10元多一件」
SNICKERS士力架呼應520推出全新「杏仁巧克力」口味，經典SNICKERS焦糖和牛軋糖融合香氣濃郁的杏仁，既香脆又濃郁、還有充分咀嚼口感。即日起至全家、萊爾富及OK便利商店，購買全新口味「SNICKERS杏仁巧克力」，可享有「加10元多一件」新品優惠。
📌50嵐回歸「葡萄柚系列」！520粉嫩開喝
迎接520告白日，50嵐超級限定的「葡萄柚系列」睽違兩年也回歸了！選用果肉細膩飽滿、入口酸甜多汁的葡萄柚，每日新鮮手工挖取果肉，以果肉50%鮮取搭配50%榨汁，5月20日起50嵐中區桃、竹、苗、中、彰、投、雲、嘉、金、澎，全門市開喝清香粉嫩的「葡萄柚系列」，結束時間依產季與果況調整。
📌TEA TOP：520我愛你「第二杯半價」
TEA TOP迎接520我愛你告白日，推出適合夏季喝的「