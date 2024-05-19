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520串燒店送生蠔！巧克力「加10元多一件」　50嵐葡萄柚系列回歸

▲520我愛你網路情人節，柒息地串燒「比心送生蠔」，暖男炸雞現折52元，SNICKERS​​​​​​​杏仁巧克力「加10元多一件」，50嵐回歸葡萄柚系列、TEA TOP第二杯半價優惠。（圖／TEA TOP提供）
▲520我愛你網路情人節，柒息地串燒「比心送生蠔」，暖男炸雞現折52元，SNICKERS​​​​​​​杏仁巧克力「加10元多一件」，50嵐回歸葡萄柚系列、TEA TOP第二杯半價優惠。（圖／TEA TOP提供）

記者蕭涵云/綜合報導

迎接520我愛你網路情人節，眾多美食優惠回饋一次整理！平價柒息地串燒店520「比心送生蠔」，暖男炸雞套餐「現折52元」，還有SNICKERS杏仁巧克力「加10元多一件」。50嵐睽違兩年，趁告白日回歸粉嫩葡萄柚系列手搖飲料；TEA TOP我愛你520「第二杯半價」優惠。

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📌柒息地串燒店520「比心送生蠔」
平價串燒店柒息地推出「520比心送生蠔活動」，即日起至5月21日到柒息地門市用餐，不分男女老少，雙手或單手、還是兩人一起比心，不限形式秀出你的愛心，並發限動 tag 柒息地串燒居酒屋，就可以免費獲得一份「生食級日本生蠔」；歡慶長安店重新開幕，加碼單店5月20日當日「全面9折」。

▲柒息地串燒店520「比心送生蠔」！長安店加碼單店5月20日當日「全面9折」。（圖／柒息地提供）
▲柒息地串燒店520「比心送生蠔」！長安店加碼單店5月20日當日「全面9折」。（圖／柒息地提供）
📌現折52元！暖男炸雞520套餐優惠價
暖男炸雞520推出「現折52元」套餐優惠價」，大份焦糖炸雞或蒜香炸雞，搭配香脆馬鈴薯或地瓜薯條，再點上A、B餐組合（甜不辣、花枝丸、豬血糕、豆干、雞皮等），並配有經典新品「紅糟豬排」，即日起至5月20日，澎湃套餐祭出520折扣「現折52元」，優惠價388元（原價440元）就能吃到。

▲暖男炸雞520套餐優惠價「現折52元」。（圖／暖男炸雞提供）
▲暖男炸雞520套餐優惠價「現折52元」。（圖／暖男炸雞提供）
📌SNICKERS​​​​​​​杏仁巧克力「加10元多一件」
SNICKERS士力架呼應520推出全新「杏仁巧克力」口味，經典SNICKERS焦糖和牛軋糖融合香氣濃郁的杏仁，既香脆又濃郁、還有充分咀嚼口感。即日起至全家、萊爾富及OK便利商店，購買全新口味「SNICKERS杏仁巧克力」，可享有「加10元多一件」新品優惠。

▲SNICKERS​​​​​​​杏仁巧克力「加10元多一件」。（圖／SNICKERS 提供）
▲SNICKERS​​​​​​​杏仁巧克力「加10元多一件」。（圖／SNICKERS 提供）
📌50嵐回歸「葡萄柚系列」！520粉嫩開喝
迎接520告白日，50嵐超級限定的「葡萄柚系列」睽違兩年也回歸了！選用果肉細膩飽滿、入口酸甜多汁的葡萄柚，每日新鮮手工挖取果肉，以果肉50%鮮取搭配50%榨汁，5月20日起50嵐中區桃、竹、苗、中、彰、投、雲、嘉、金、澎，全門市開喝清香粉嫩的「葡萄柚系列」，結束時間依產季與果況調整。

▲50嵐回歸「葡萄柚系列」！520粉嫩開喝。（圖／50嵐中區提供）
▲50嵐回歸「葡萄柚系列」！520粉嫩開喝。（圖／50嵐中區提供）
📌TEA TOP：520我愛你「第二杯半價」
TEA TOP迎接520我愛你告白日，推出適合夏季喝的「紅粿青梅青」手搖飲料！520當日一日限定全台170家門市，大方秀出手比愛心，可享「紅粿青梅青第二杯半價」優惠。提醒大家，每人限購2組，每店限量100組；6月1日起凡購買「紅粿青梅青」或單筆消費滿百，贈送台灣插畫家查高設計「可愛水豚君店長日常」明信片，每人每次限領2張，共有三款可愛明信片隨機贈送，數量有限送完為止。

▲520我愛你TEA TOP推出「第二杯半價」優惠。（圖／TEA TOP提供）
▲520我愛你TEA TOP推出「第二杯半價」優惠。（圖／TEA TOP提供）

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