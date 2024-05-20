Haliburton搶七打爆尼克！溜馬主帥：就像傳奇射手Reggie Miller

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場Tyrese Haliburton共出戰33分鐘，全場17投10中、三分球12中6，拿下26分6助攻4籃板1抄截1火鍋，正負值為全場最高的+21，今（20）日Tyrese Haliburton可說是溜馬獲勝的功臣。
主帥Rick Carlisle也在賽後訪問時透露，「在比賽前我告訴團隊，若我們能在麥迪遜廣場花園贏下G7，我們就是在創造歷史，我們知道這很難做到，但團隊還是辦到了，球隊創造了歷史，且今（20）日Tyrese Haliburton的表現十分全面，讓我想起溜馬傳奇射手Reggie Miller的身影。」
Haliburton表現優異 獲尼克主帥肯定
溜馬在今（20）日以130:109在G7淘汰尼克，Tyrese Haliburton在賽後也對這輪系列賽作出總結，「是陣容深度讓球隊在系列賽中脫穎而出，我們擁有聯盟中數一數二好的板凳，最後我仍然很興奮能幫助球隊贏下搶七。」
對於無緣闖進東區冠軍戰遭到淘汰，尼克主帥Tom Thibodeau則表示，「很顯然我們得接受這個結果，每年只有一支球隊會笑到最後，另外29支球隊都會失敗，但如果你是付出了你所擁有的一切，無論結果如何，我都可以接受且沒有遺憾。」
此外，Tom Thibodeau也特別點到Tyrese Haliburton的表現，「很顯然他在G7中扛下了球隊，他沒有感到畏懼，但我們也傾盡所有資源去限制他，我們整個系列賽都在與他戰鬥，但最終彈盡糧絕在系列賽中敗了下來。」
尼克上次打搶七大戰 同樣輸溜馬
根據NBA官方數據表示，在今（20）日賽前，溜馬在季後賽客場已經苦吞4連敗，更是在尼克主場吞下3連敗，但最終G7溜馬靠著Tyrese Haliburton狂砍26分挹注下拿下勝利，終止客場4連敗。此外尼克上一次在主場輸掉搶七大戰，還是在1995年且巧合的是，當年對手同樣為溜馬。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁