影／前綠衫軍傳奇皮爾斯怒踩Brunson球衣！澄清：我真心討厭尼克
NBA印第安納溜馬隊今（20）日在季後賽第二輪東區系列賽第七場出戰紐約尼克，結果溜馬以130：109大勝尼克隊，前「綠衫軍」波士頓塞爾提克球星Paul Pierce（皮爾斯）也在社交媒體上分享了他的想法，他放出一段長達21秒的影片，影片中不斷咒罵尼克，讓不少球迷十分驚訝，其中，因為他這件球衣是尼克當家球星Jalen Brunson的球衣，Paul Pierce強調他自己不是不喜歡Brunson，而是真心討厭尼克。
記者吳政紘/綜合報導
Paul Pierce系列賽都穿尼克球衣 讓人以為他是球迷
Paul Pierce是《FOX》專屬球評，他在系列賽受訪都穿尼克球衣，但尼克落敗後，他在個人推特放上一些表情符號，不但是「噓」、還有「偷笑」，有點在看好戲心態，但對於尼克，他心中應該恨意滿滿。
Paul Pierce出生洛杉磯，但他在「豆城」波士頓受到歡迎，還被球迷愛戴，而他也很嘲諷尼克，「現在是該秀一些尼克隊的能量了。」等
有趣的是，Paul Pierce生涯曾效力過布魯克林籃網隊，這項舉動明顯是會對紐約球迷不滿，紐約媒體應該也準備好要攻擊他。但他仍無所謂。
Paul Pierce說：「這不是討厭Jalen Brunson，而是尼克隊，再寄給我一件尼克球衣，我也會再這樣做。」
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