楊丞琳爭議延燒！昔被嫌「換氣聲太大」她自比阿妹：我那是吐氣
歌手楊丞琳近日登上中國歌唱綜藝節目《歌手2024》，初登台演唱〈帶我走〉高音部分大翻車，上週第二輪演出選唱林俊傑的〈不為誰而作的歌〉遭淘汰。楊丞琳近日成為熱門話題，在網路上引發網友熱議，有網友挖出她曾在直播中說自己被批評「換氣聲很大」這件事，她澄清自己唱歌的尾音是吐氣，還說自己跟張惠妹演唱方式一樣，遭諷「她討人厭的地方不是換氣也不是唱腔，是她講話的態度。」
記者薛羽彤／綜合報導
楊丞琳因登上陸綜《歌手2024》，引發外界關注，初登台因高音大翻車，被網友批評，甚至還被製作成迷因哏圖。楊丞琳事件延燒，有網友挖出她13年前上綜藝節目《百萬大歌星》時，曾說自己「跟張惠妹的音域算是滿接近的」，主持人庾澄慶則回：「是喔！」楊丞琳接著說：「只是聲線不太一樣。」
楊丞琳的歌聲及態度，引發網友熱議，有網友挖出她曾在直播中談論自己被路人嫌「換氣聲好大」，楊丞琳回應：「再次教導大家一件事，我的尾音是吐氣。然後我不小心發現，我吐氣這件事跟誰一樣？阿妹。」楊丞琳強調那是吐氣聲不是換氣，還呼籲「不是在做音樂的人」：「請你們釐清一下，這是我的特色。」
影片再度被挖出，網友們紛紛表示，「楊沒吐氣耶」、「阿妹不排除提告」、「她這幾年累積太多自己無法駕馭的自信」、「她這些年技巧沒長進。自信倒是到頂了」、「真的不用『教導』大家，先學會唱歌再說」、「不是臉上有一顆痣的都是阿妹耶」、「沒錯，態度真的不予置評，頭太大。」
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