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KID越南玩很大！6比基尼正妹泳池畔圍繞　爽喊：發現了寶藏

▲KID近日前往越南主持外景節目《綜藝玩很大》，曬出在泳池畔被6位比基尼正妹圍繞的畫面，直呼：「發現了寶藏！」（圖／綜藝玩很大提供）
▲KID近日前往越南主持外景節目《綜藝玩很大》，曬出在泳池畔被6位比基尼正妹圍繞的畫面，直呼：「發現了寶藏！」（圖／綜藝玩很大提供）

記者張一笙／綜合報導

藝人KID（林柏昇）近日前往越南拍攝外景綜藝節目《綜藝玩很大》，昨（19）日，作為節目嘉賓之一的宋宋在IG上曬出節目幕後花絮，只見KID躺在泳池旁的躺椅上，身旁圍繞著6名比基尼的正妹，宋宋則在IG上寫下：「恭喜你！發現了寶藏！ 」

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▲KID（前排中）在6名比基尼正妹圍繞下，露出他的鮪魚肚。（圖／翻攝自宋宋IG）
▲KID（前排中）在6名比基尼正妹圍繞下，露出他的鮪魚肚。（圖／翻攝自宋宋IG）
《綜藝玩很大》在最新一集中邀請實境節目《炸裂吧！女孩》的成員梓梓、畇二、宋宋、雅涵、吳心緹、林芷芸等人一同體驗越南文化，上一集陸地活動中，小隊長之一的坤達在女孩面前使出渾身解數，甚至不惜扮醜也要拿下勝利

▲坤達（左）在節目中不計形象地搞笑，拉著宋宋（左2）合影，一旁的雅涵（前）笑得合不攏嘴，殊不知接下來將換她抽到絲襪套頭。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》YouTube）
▲坤達（左）在上一集節目中不計形象地扮醜，就是想為隊伍拿下勝利。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》YouTube）
反觀昨日KID在IG上的一段影片中他躺在游泳池旁的躺椅上，身邊圍繞著6名身穿泳裝、比基尼的嘉賓梓梓、畇二、宋宋、雅涵、吳心緹、林芷芸等人，並且露出他久未鍛鍊所導致的鮪魚肚，看起來十分愜意。

▲KID在IG上聲稱自己是被逼的，但粉絲們明顯不買單，就連峮峮也在IG留言呼叫KID的老婆。（圖／翻攝自宋宋IG）
▲KID在IG上聲稱自己是被逼的，但粉絲們明顯不買單，就連峮峮也在IG留言呼叫KID的老婆。（圖／翻攝自宋宋IG）
KID在越南爽享齊人之福的影片流出後引發眾怒，峮峮先在底下留言呼叫KID的老婆：「猴～老婆快來！」也有粉絲表示：「老婆大人可以接受嗎？」、「老婆大人要森氣氣了。」、「請自重！」、「這一趟回去基本上跪慘了。」KID也委屈地表示：「絕對被罵！」並強調不是自己想拍：「嚴格來說，我是被逼的！」不過粉絲們似乎對他的說詞絲毫不買單。

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