Energy坤達為贏不計形象！絲襪套頭也不怕 粉絲：好好笑不成人形
Energy日前舉辦睽違22年的簽唱會，在信義區吸引超過5000人到場支持，他們更是重現當年帥氣舞步，並且堅持將現場所有粉絲的專輯都簽完，一路簽到凌晨3點才結束。作為團隊顏值擔當的坤達，近日在他所主持的節目《綜藝玩很大》中為了贏下比賽，完全不計形象地將絲襪套頭，畫面流出後讓不少粉絲笑翻，直呼：「好好笑！不成人形！」
記者張一笙／綜合報導
綜藝節目《綜藝玩很大》在最新一集中，邀請《炸裂吧！女孩》中的成員宋宋、雅涵、梓梓、畇二、吳心緹、林芷芸等人上節目，其中作為小隊長之一的坤達，在節目中為了贏下比賽，不計形象地將絲襪套頭，讓不少粉絲直呼：「好好笑！」
坤達作為Energy的顏值擔當，出道以來顏值一直維持在高點，是不少粉絲心目中的男神代表。只見節目中的坤達在節目中的問答環節回答錯誤答案，抽到「絲襪套頭」的懲罰。只見節目組在林芷芸的射箭環節中，以免觀眾認不出來，特別在畫面角落的坤達旁標註字幕：「這是坤達！」讓不少粉絲笑翻。事實上，不只坤達被絲襪套頭，同為樂天女孩的宋宋及雅涵也在節目環節中因為回答錯誤答案，難逃絲襪套頭的命運。
有粉絲將這個片段上傳至Threads上表示：「謝謝製作單位貼心提醒那是坤達，我真的笑死！」不少粉絲也在底下留言表示：「好好笑！不成人形」、「沒說是坤達我以為是風田」、「哈哈說是昇達我都信了」、「為啥覺得絲襪戴上去超像威廉」、「我還想說為什麼要鄙視沒想到是絲襪套頭，根本毫無違和」。坤達本人也現身留言表示：「那我也只好謝謝你提醒大家這是我，我頭轉好快！」
下一集，《綜藝玩很大》將推出「越南 龍珠爭奪戰（下）」，屆時女孩們將換上泳裝及比基尼，讓不少粉絲們都十分期待，紛紛敲碗製作組能在播出前，多釋出一點節目幕後花絮。
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