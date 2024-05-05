Energy時隔22年合體回歸！粉絲塞爆簽唱會現場「白天簽到黑夜」
男團Energy時隔22年復出，成員牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro終於合體，還即將在7月登上台北小巨蛋，今（5）日在信義區舉辦簽唱會，現場人山人海，幾乎塞滿香堤大道廣場，連二、三樓都是圍觀人群，人氣超高，他們也承諾簽唱會將從白天簽到黑夜，會以馬拉松的方式簽完，讓現場氣氛嗨到最高點。
記者吳昕蓓／台北報導
簽唱會1000張號碼牌一釋出就火速被拿光，粉絲的熱情不輸炎熱天氣，時間還沒到就已經有大批粉絲在現場排隊守候，粉絲年齡層跨度很大，有年輕人，也有父母帶著自己的孩子來，畫面十分壯觀，Energy一開始現身就帶來一連帶來多首歌曲，包括超夯歌曲〈某年某月某一天〉、〈分合〉。
團員們更一度從舞台走向人群中，讓粉絲們瞬間暴動，還現場教導大家〈星期五晚上〉副歌舞蹈手勢，透露他們才在五月天演唱會上，和阿信他們一起大跳〈星期五晚上〉，還有剛出爐的新歌〈笑著笑著就哭了〉，現場氣氛嗨到最高點，讓粉絲十分滿足。
團員們也向粉絲們喊話，他們的簽唱會將從白天簽到黑夜，會以馬拉松的方式簽完，坤達更承諾：「經過紅白除夕節目熱身、在台北大巨蛋職棒賽前演出的表演，大家都滿有信心，希望能把20年的活力帶給大家。」
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