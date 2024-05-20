「蟻人」Anthony Edwards自豪守住金塊！期待下戰打Kyrie Irving

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賽後受訪時，Anthony Edwards則表示：「我很滿意今天下半場的表現，我對我把Jamal Murray守好感到自豪，我知道下一輪要面對誰，我會親自對位Kyrie Irving，所以這將會非常有趣，你們將會看到我怎麼對付他。」
「蟻人」專注串連球隊 灰狼贏球關鍵
Anthony Edwards雖然全場繳出16分8籃板7助攻的全能表現，但今天命中率十分低迷，全場24次出手僅6中，其中在上半場就多次出現不好的出手選擇。
但只要Anthony Edwards是專注在幫助團隊得分且願意分球，他在上半場確實能有效串連球隊，其中他與Karl-Anthony Towns的連線，更是幫助Karl-Anthony Towns在上半場高效砍進13分。
進到下半場Anthony Edwards沒有過多不好的出手，專注在幫助團隊得分，也間接幫助灰狼逐漸打出攻勢，更在末節最後3分鐘時幫助團隊打出一波10:0攻勢拉開比分，更在下半場將金塊主將Jamal Murray守到只得11分，是限制他與Nikola Jokic連線的關鍵。
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