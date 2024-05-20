李亦伸專欄／溜馬vs.塞爾提克！NBA季後賽東區決賽誰勝出機率大？

「蟻人」Anthony Edwards自豪守住金塊！期待下戰打Kyrie Irving

▲Anthony Edwards自豪守住金塊！下一戰打獨行俠，期待對戰Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards自豪守住金塊！下一戰打獨行俠，期待對戰Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA西區第二輪系列賽G7在今（20）日上演，明尼蘇達灰狼在「蟻人」Anthony Edwards，與長人Karl-Anthony Towns合砍37分的帶領下，率隊以98:90金塊拿下勝利，系列賽以4勝3敗晉級，將在西區冠軍戰碰頭達拉斯獨行俠，賽後Anthony Edwards就談到今日的表現，與將在下一輪親自對位獨行俠當家球星Kyrie Irving，並直言「那將會非常有趣。」

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Anthony Edwards受訪　下一輪將對位Kyrie Irving

賽後受訪時，Anthony Edwards則表示：「我很滿意今天下半場的表現，我對我把Jamal Murray守好感到自豪，我知道下一輪要面對誰，我會親自對位Kyrie Irving，所以這將會非常有趣，你們將會看到我怎麼對付他。」

「蟻人」專注串連球隊　灰狼贏球關鍵

Anthony Edwards雖然全場繳出16分8籃板7助攻的全能表現，但今天命中率十分低迷，全場24次出手僅6中，其中在上半場就多次出現不好的出手選擇。

但只要Anthony Edwards是專注在幫助團隊得分且願意分球，他在上半場確實能有效串連球隊，其中他與Karl-Anthony Towns的連線，更是幫助Karl-Anthony Towns在上半場高效砍進13分。

進到下半場Anthony Edwards沒有過多不好的出手，專注在幫助團隊得分，也間接幫助灰狼逐漸打出攻勢，更在末節最後3分鐘時幫助團隊打出一波10:0攻勢拉開比分，更在下半場將金塊主將Jamal Murray守到只得11分，是限制他與Nikola Jokic連線的關鍵。

▲灰狼Anthony Edwards單場狂得16分，送出7助攻，8籃板。（圖／NOWnews社群中心製）
▲灰狼Anthony Edwards單場狂得16分，送出7助攻，8籃板。（圖／NOWnews社群中心製）
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