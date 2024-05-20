13歲男童患急性白血病！血癌侵犯睪丸　千萬元療法保住「生機」

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CAR-T抽取病人細胞強化 又稱「活著的藥物」
張從彥指出，CAR-T是「嵌合抗原受體T細胞治療」的簡稱，也被稱為「活著的藥物」，其原理是抽取病人的免疫T細胞，在實驗室經基因工程加以強化，使其能識別、攻擊特定癌細胞，再將這些修改後的T細胞輸回病患體內，進而消滅癌細胞。
此外，張從彥說，對於急性淋巴性白血病（ALL）及瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL），CAR-T療法的臨床試驗成效不錯，獲美國食品藥物管理局（FDA）快速批准臨床使用。
睪丸放射治療或切除 影響病童生殖能力
針對小華的治療，兒童內科部副主任陳世翔說，造血幹細胞移植對於骨髓外復發的療效有限，且睪丸復發後局部治療需切除睪丸或放射治療，勢必影響病童未來生殖能力，經與家長詳細講解相關利弊後，家長決定參考國外經驗，先安排孩子接受CAR-T治療，期待可避免切除睪丸或睪丸放療。
陳世翔也說，CAR-T治療是目前B細胞急性淋巴性白血病最新穎治療，原要價超過千萬元，雖自2023年11月起納入健保給付，不過給付條件有限制，僅涵蓋難治型、移植後復發、第2次或2次以上復發的B細胞急性淋巴性白血病。
下一代CAR-T療法 瞄準非癌症免疫疾病
血液腫瘤科系主任張文震則說，目前醫界正積極研發下一代CAR-T療法，將來可望有更安全、更廣泛的應用來治療癌症及非癌症免疫疾病，也感謝健保署能開放如此先進治療，造福更多台灣病人。
副院長邱政洵表示，免疫細胞治療千變萬化，除了CAR-T之外，還有以病毒抗原刺激培養免疫細胞，可用於造血幹細胞移植後病毒活化的併發症控制，甚至可控制與病毒相關的癌症，期待未來能發展、引進更多免疫細胞治療技術，提供需要的病童有更多選擇。