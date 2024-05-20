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13歲男童患急性白血病！血癌侵犯睪丸　千萬元療法保住「生機」

▲白血病佔所有兒癌3成，以化學治療為主，整體治癒率不差，少數復發或頑固性個案較棘手，所幸近年來標靶、細胞治療有顯著進步。（示意圖／翻攝pixabay）
▲白血病佔所有兒癌3成，以化學治療為主，整體治癒率不差，少數復發或頑固性個案較棘手，所幸近年來標靶、細胞治療有顯著進步。（示意圖／翻攝pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

白血病（血癌）是最常見的兒童癌症，13歲的小華（化名）5年前被診斷罹患急性淋巴性白血病，辛苦化療結束後不到半年，卻發現雙側睪丸腫大，後來證實是骨髓外復發，而且骨髓檢查也發現「微量殘存疾病」上升，代表骨髓也將復發，於是家人決定嘗試CAR-T細胞療法，目前初期臨床反應良好，家人對未來也更有信心。

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林口長庚醫院CAR-T治療團隊宣布好消息，兒童血液科主任張從彥說，白血病約佔所有兒癌3成，治療以化學治療為主，整體治癒率不差，但有少數復發或頑固性個案甚為棘手，所幸近年來標靶、細胞治療有顯著進步。

CAR-T抽取病人細胞強化　又稱「活著的藥物」

張從彥指出，CAR-T是「嵌合抗原受體T細胞治療」的簡稱，也被稱為「活著的藥物」，其原理是抽取病人的免疫T細胞，在實驗室經基因工程加以強化，使其能識別、攻擊特定癌細胞，再將這些修改後的T細胞輸回病患體內，進而消滅癌細胞。

此外，張從彥說，對於急性淋巴性白血病（ALL）及瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL），CAR-T療法的臨床試驗成效不錯，獲美國食品藥物管理局（FDA）快速批准臨床使用。

睪丸放射治療或切除　影響病童生殖能力

針對小華的治療，兒童內科部副主任陳世翔說，造血幹細胞移植對於骨髓外復發的療效有限，且睪丸復發後局部治療需切除睪丸或放射治療，勢必影響病童未來生殖能力，經與家長詳細講解相關利弊後，家長決定參考國外經驗，先安排孩子接受CAR-T治療，期待可避免切除睪丸或睪丸放療。
 
陳世翔也說，CAR-T治療是目前B細胞急性淋巴性白血病最新穎治療，原要價超過千萬元，雖自2023年11月起納入健保給付，不過給付條件有限制，僅涵蓋難治型、移植後復發、第2次或2次以上復發的B細胞急性淋巴性白血病。

下一代CAR-T療法　瞄準非癌症免疫疾病

血液腫瘤科系主任張文震則說，目前醫界正積極研發下一代CAR-T療法，將來可望有更安全、更廣泛的應用來治療癌症及非癌症免疫疾病，也感謝健保署能開放如此先進治療，造福更多台灣病人。
 
副院長邱政洵表示，免疫細胞治療千變萬化，除了CAR-T之外，還有以病毒抗原刺激培養免疫細胞，可用於造血幹細胞移植後病毒活化的併發症控制，甚至可控制與病毒相關的癌症，期待未來能發展、引進更多免疫細胞治療技術，提供需要的病童有更多選擇。

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