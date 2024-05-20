福原愛拼事業瘦了！自信曬中空露肚裝 街頭直播帶貨辣秀纖細白腿
日本桌球天后福原愛跟前夫江宏傑的離婚官司在今年3月終於達成和解，順利讓離婚爭議正式落幕。而福原愛近年來也積極把事業重心轉往中國發展，她近日也預告將會於5月22日在上海進行直播，這是她第一次在小紅書上直播帶貨，引起不少粉絲關注。不料，福原愛這幾天在街頭直播時，被網友偶遇，整個人消瘦許多，真實體態全曝光。
記者洪生儒／綜合報導
福原愛在離婚之後，經常透過小紅書分享穿搭跟保養相關的資訊，積極經營個人事業的她，也在中國接了不少工作。近日有網友在街頭巧遇福原愛在路邊直播帶貨，從照片中可以看到，福原愛穿著灰色連衣裙，罕見露出腿，整個人的體態變得比過去還要來得纖瘦，雙腿也瘦出完美比例，氣色也變得非常好。
不少網友看了都忍不住直呼：「現在真的瘦到肉眼看得出來」、「瘦了看起來年輕很多」、「又瘦又美」、「整個人氣質不一樣。」也有中國網友表示：「永遠支持你」、「希望你越來越好。」不過也有網友認為福原愛瘦過頭，「頭變很大，很像丸子插在竹籤上」、「現在整體比例有一點怪。」
此外，福原愛近期也預告自己5月22日將會在上海直播帶貨，「馬上要跟大家見面了，我真的非常興奮！」並從5月開始積極更新微博，將事業重心轉往中國發展。
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