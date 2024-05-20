具荷拉的5件事！D社出手成南韓第1位認愛偶像　被男友踹子宮出血

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KARA於2007年3月29日出道，成員包含朴奎俐、韓昇延、鄭龍珠、姜知英、許齡智、具荷拉，2009年憑藉骨盆舞《Mister》人氣爆紅，獲得許多廣告代言，當年人氣力壓2007年8月出道的「少女時代」，KARA也是首個站上日本東京巨蛋開唱的韓國女團。她們在2011年推出的《STEP》傳唱度超高，MV觀看數累積1.2億。
南韓首位認愛女偶像！前男友龍俊亨也是「Burning Sun事件」間接成員
具荷拉在事業起飛時，與前Highlight（當時團名為Beast）成員龍俊亨被南韓第一狗仔《Dispatch》（D社）拍到後，於2011年6月公開交往，他們也是第一組認愛的韓國偶像，消息震驚娛樂圈。巧的是，2團都曾在2012年3月31日來台開唱，當時台灣的記者會上，具荷拉被問到強碰男友演唱會，會不會抽空見面？她不敢回答，最後由昇延表示因為時間緊湊，也不知道他們會來台灣，所以沒時間見面。
具荷拉與龍俊亨最後因工作忙碌，2013年3月分手，結束1年9個月的戀情。KARA也於2016年成單飛不解散狀態；龍俊亨也因為2019年捲入鄭俊英「Burning Sun事件」，雖然沒有犯行，但是承認收過群組內的性愛片，他為了保護Highlight名聲決定退團。
跟男友互毆登上社會新聞！具荷拉被打到子宮出血
2018年9月，具荷拉被傳出施暴男友崔鍾範，經警方調查釐清是男方因喝醉闖入具荷拉家踹她，2人才互毆登上社會新聞。具荷拉當時聲稱子宮被打到出血，男方則表示臉被劃爛，紛紛拿出驗傷單互告，兩人鬧上警局還各自接受媒體訪問，雙方態度強硬互不相讓，結果後期具荷拉態度大轉變，主動要求和解，這舉動讓網友不解。
具荷拉被渣男偷拍38秒性愛片 下跪求饒拜託不要散播
原來具荷拉願意和解，是因為男生放話「要讓她的演藝事業完蛋」，前男友偷拍彼此2段共38秒性愛片，還無恥的傳了30秒的影片給具荷拉，表示要爆料媒體，她一看內容發現是與對方的親密影片，嚇得立刻下跪求饒，這畫面也被監視器給拍下。
具荷拉收到30秒的性愛威脅畫面後，男方又傳了一段8秒的影片要脅，她深怕對方會把影片全給媒體，受訪表示這對一名女藝人來說是極大的傷害，為了保護自己與影片不被曝光，努力想跟對方和解，結果對方不肯，最後只好由自己跟記者透露被偷拍威脅的事。
遭受偷拍陰影服藥輕生未遂 「接獲雪莉離世噩耗」受不了打擊
具荷拉爆出被偷拍後，曾服藥過量被送到醫院，但經紀公司澄清藝人絕非意圖自殺；直到2019年10月，她接獲好友雪莉自殺噩耗，疑似扛不住種種打擊，具荷拉於2019年11月24日家中自縊，得年28歲。
她的前男友也因為拿性愛片威脅，害具荷拉身心、形象重創，是導致具荷拉輕生的主因，法官認為崔鍾範必須負起責任，判處有期徒刑1年半，3年緩刑，還要支付韓幣7800萬（約台幣180萬）給具荷拉的家屬。
韓團BIGBANG前成員勝利、鄭俊英、FTISLAND前成員崔鍾訓、Eddy Kim、CNBLUE前成員李宗泫於2019年爆出「Burning Sun事件」，案件牽扯許多案外案，包含強姦和針孔攝影機偷拍、聊天室的不法訊息與散播女性不雅片，以及警察腐敗等問題，上述藝人已退出演藝圈，勝利、鄭俊英、崔鍾訓也已服刑完畢。原以為事件已告一段落，BBC則在昨（19）發表震撼新聞，揭露這一切的重要關鍵人物，就是已故的女團KARA成員具荷拉，因為具荷拉生前也曾被前男友偷拍過，所以很想幫助受害者，讓壞蛋繩之以法，可惜具荷拉依舊敵不過外界輿論與心魔，在2019年11月結束生命；具荷拉勇敢的行為曝光後，讓全網難過不已。
具荷拉小檔案
出生：1991年1月13日
離世：2019年11月24日（28歲）
出道：2007年3月29日
團體：KARA
職業：歌手、演員
出道作：《Rock U》
代表作：《Pretty Girl》、《Honey》、《Mister》、《STEP》
墓園：京畿道城南市盆唐區Sky Castle追悼公園
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