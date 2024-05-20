IU超寵粉舉動曝光！生日自掏腰包「逆應援」 幫偶像慶生竟有禮物
南韓超人氣女歌手IU（李知恩）16日喜迎31歲生日，不少粉絲主動自發性地舉辦「生日應援咖啡廳」慶生活動，未料寵粉IU居然主動聯繫25家咖啡廳，並且自掏腰包將飲料費用結清，並表示只要在活動期間，只要出示粉絲後援會的認證，就能免費兌換飲料跟小卡，讓不少粉絲直呼：「IU好貼心！」
記者張一笙／綜合報導
IU 16日迎接31歲生日，是粉絲們心目中一年一度的重大盛事之一，因此有不少站長、站姐（後援會長）發起生日咖啡廳應援，邀請粉絲一同幫IU慶生。未料，寵粉的IU主動聯繫咖啡廳，並表示要結清所有飲料的費用，同時準備生日小卡，讓通過粉絲後援會認證的粉絲們，都能免費獲得飲料跟小卡。
IU這個舉動可以說是把粉絲寵上天，不僅主動付錢「逆應援」請粉絲喝飲料，再加上她演唱實力精湛，以及出眾的演技，外加親民的作風，讓她深受粉絲們的喜愛。
不僅如此，IU在各種節日、天災、出道日以及生日，都會以「IUAENA」的名義捐款，生日當天IU也捐出了2億韓元（約476萬元台幣）幫助弱勢，生涯累積捐款金額也正式突破50億韓元（約1.19億元台幣），如此的有愛心的舉動，真的圈粉無數。
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