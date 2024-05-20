實價登錄建商「多報200萬」！買家怕爆：會被罰嗎　嚴重後果曝光

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近期有民眾在臉書社團「買房知識家」上求助，表示最近買下一間1400萬的房子，「建商折讓200萬，實際買價為1200萬」，但合約書及實價登錄上，對方卻仍報上1400萬元。
過了8年獲得400萬額度的免稅資格後，當事人再度轉手房屋，而房子已經漲至1800萬，並成功賣出，「房地合一稅有誠實報稅，買價1200萬，賣價1800萬，扣除400萬後，其他有誠實申報乖乖繳10%稅金」。
但這筆交易完成後，也讓當事人開始擔憂，「最早合約書金額1400萬，和實際成本金額1200萬不符合，請問這樣會有什麼罰則嗎？」
實價登錄資料不實會後悔！嚴重下場曝光
當事人的遭遇曝光後，立刻引發大批網友關注討論，並紛紛提出看法「建商做法是在墊高其他戶的售價」、「建商用你的高報實登來轉到當時的其他買家，現在被你誠實申報再吐回一些而已」、「有涉及刑法使公務員登載不實罪，得不償失啊，又留下案底」、「你當初買時省下一點錢，後來賣房稅金又吐回去了，還可能吃刑法」。
事實上，內政部就曾指出，若建商以不實申報實價登錄手法墊高房價，依新修正的平均地權條例第81條之2規定，如有實價登錄申報價格不實情形，可按交易戶數每戶最高處罰15萬元；經處罰2次仍未改正，並可加重處罰至100萬元。另申報人亦將依刑法第214條使公務員登載不實罪移送檢調偵辦，呼籲業者及民眾務必依法按實申報。